¿Terminará en Qatar? el mensaje de Carlos Antonio a Yaser Asprilla tras regaño de su DT

Carlos Antonio Vélez, en Palabras Mayores del 16 de febrero de 2022, alabó las declaraciones del técnico del Envigado, Alberto Suárez, quien cuestionó la actitud del jugador Yaser Asprilla durante el partido ante Nacional por la Liga Betplay.

El director de Planeta Fútbol puso la situación de Asprilla en paralelo con lo que sucede alrededor de James, quien más allá de su talento, terminó en Qatar, luego de ser una de las principales estrellas del fútbol europeo hasta hace unos años.

“Es que el problema de estos muchachos generalmente es el entorno. El entorno los mete una campana neumática, los blinda y les asegura que todos los de fuera son unos chismosos, unos envidiosos, unos tipos que lo quieren perjudicar.. cualquier cosa. Que lo que están haciendo es correcto y terminan creyéndose esa historia. Por eso su vida no pasa, con todas las condiciones que tienen, por los grandes equipos del mundo, sino por mercados emergentes”, dijo Carlos Antonio.

Posteriormente señaló: "Aquí lo importante es la lisonja, la lambonería, el humo, el inflar, lo que llaman en la calle mensaje positivo, tú eres el mejor, el más grande. No hay ninguno como tú, con una sola pierna eres lo máximo. Y dele el mensaje equivocado. Lo malo no es que tengamos un producto imperfecto, lo malo es que no tengamos maestros”, agregó en referencia a lo que hizo Alberto Suárez.

“El profesor Alberto Suárez, que raro es un bicho rarísimo pero rarísimo. Esto hace parte de la pedagogía de la antigua pedagogía. Esta manera anticuada, sincera, es la que ayuda, la otra los pone a jugar en Qatar”, agregó Vélez en Palabras Mayores.