Terrible problema en el Cali de Gamero: "Indignante denuncia"

Deportivo Cali, que hizo un esfuerzo económico para acordar la llegada de Alberto Gamero a la dirección técnica a inicio del segundo semestre, ha tenido un 2025-II bastante irregular y se teme por una nueva eliminación prematura. Además, se conoció sobre un hecho que preocupa a todo su entorno.

Este lunes 1 de septiembre se dio a conocer que hay una deuda de la dirigencia del equipo con los planteles masculino y femenino, así como con los cuerpos técnicos. La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), informó sobre la situación que rotuló como "indignante".

Deportivo Cali le debe tres meses de salario a sus jugadores

Según el posteo que se hizo en X (antes Twitter), Deportivo Cali le debe tres meses de salario a sus jugadores; además, se indicó que "completó dos meses de atraso en el pago de la prima legal y ahora también incumple con los pagos de los aportes a la seguridad social".

En conclusión, todo indica que no ha cambiado la situación financiera del club pese a que recientemente se firmó la transformación a Sociedad Anónima y la inclusión de unos nuevos socios. Ahora, se teme por nuevas renuncias al Deportivo Cali.