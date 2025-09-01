Actualizado:
Lun, 01/09/2025 - 16:33
Terrible problema en el Cali de Gamero: "Indignante denuncia"
El cuadro Azucarero suma diez puntos en nueve partidos y está fuera del grupo de clasificados.
Deportivo Cali, que hizo un esfuerzo económico para acordar la llegada de Alberto Gamero a la dirección técnica a inicio del segundo semestre, ha tenido un 2025-II bastante irregular y se teme por una nueva eliminación prematura. Además, se conoció sobre un hecho que preocupa a todo su entorno.
Este lunes 1 de septiembre se dio a conocer que hay una deuda de la dirigencia del equipo con los planteles masculino y femenino, así como con los cuerpos técnicos. La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), informó sobre la situación que rotuló como "indignante".
Puede leer: América sufre la salida del DT y algo más: una figura se retira
Deportivo Cali le debe tres meses de salario a sus jugadores
Según el posteo que se hizo en X (antes Twitter), Deportivo Cali le debe tres meses de salario a sus jugadores; además, se indicó que "completó dos meses de atraso en el pago de la prima legal y ahora también incumple con los pagos de los aportes a la seguridad social".
En conclusión, todo indica que no ha cambiado la situación financiera del club pese a que recientemente se firmó la transformación a Sociedad Anónima y la inclusión de unos nuevos socios. Ahora, se teme por nuevas renuncias al Deportivo Cali.
Acolfutpro además consideró la comunicación emitida que "esta grave vulneración de derechos no solo afecta la estabilidad económica de nuestros compañeros y compañeras, sino que pone en riesgo su bienestar y el de sus dependientes, al mismo tiempo que afecta su dignidad profesional".
Y es que no es la primera vez que Deportivo Cali se atrasa en los pagos durante los últimos años, pues en el primer semestre de 2025 se conoció sobre deudas con los jugadores, lo que desembocó en la renuncia de algunos de ellos.
Le puede interesar: [Foto] Así llegó Dayro Moreno a la concentración de Selección Colombia
Alberto Gamero y Cali tendrían inconvenientes
Ahora, el Deportivo Cali tendrá que ponerse al día con las mensualidades de sus planteles, pues de no hacerlo, es posible que haya inconvenientes con Alberto Gamero, quien a su llegada exigió que a los jugadores les consignaran sus sueldos puntualmente.
Se espera que en los próximos días haya avances en cuanto a los salarios que se le adeuda a los y las futbolistas de Deportivo Cali. En lo futbolístico, los hombres están fuera del grupo de los ocho; pero las mujeres están en semifinales de Liga Femenina, peleando título y cupo a Copa Libertadores.
¡𝗜𝗡𝗗𝗜𝗚𝗡𝗔𝗡𝗧𝗘!📢 Desde ACOLFUTPRO denunciamos la insostenible situación que enfrentan los planteles de futbolistas masculino y femenino del @AsoDeporCali a quienes este club de la @Dimayor les debe tres meses de salarios, completó dos meses de atraso en el pago de la… pic.twitter.com/iJmuXDWoSj— ACOLFUTPRO (@acolfutpro) September 1, 2025
Fuente
Antena 2