Terrible sanción que recibiría Falcao por acusaciones al arbitraje

Millonarios FC quedó eliminado de la Liga Betplay luego de perder 2-1 el clásico bogotano frente a Independiente Santa Fe, y nuevamente Radamel Falcao García se quedó sin nada, tal como ocurrió en 2024-2, su primer semestre con el equipo. En rueda de prensa, el futbolista dejó ver su frustración, y se escudó en el arbitraje, al cual le hizo fuertes acusaciones.

Falcao García consideró que el arbitraje estuvo en contra de Millonarios, y que los "robaron". Además, conocedor de que la sanción será fuerte, el futbolista de 39 años dijo "así me den 50 mil fechas, no vuelvo a jugar nunca en Colombia".

"Nos robaron todo el torneo, ante la duda, en contra de Millonarios, así no vuelva a jugar en Colombia, me importa un carajo", dijo Radamel Falcao García, quien realmente no volvería a jugar en el fútbol colombiano.

La sanción a Falcao tras declaraciones sobre el arbitraje

Teniendo en cuenta los precedentes que ha habido en el fútbol colombiano sobre acusaciones -sin pruebas- acerca del arbitraje, sobre Radamel Falcao García podría recaer una sanción de hasta tres meses sin poder jugar en torneos organizados por Dimayor.