"Tienen que dejar el cuero": Farias estalló contra los jugadores de Junior

En el partido correspondiente a la fecha 17 de la Liga BetPlay, Junior de Barranquilla empató 0-0 con Millonarios. Tras el encuentro, el entrenador del conjunto barranquillero, César Farías, ofreció declaraciones contundentes en las que envió un mensaje claro sobre su visión del esfuerzo y el compromiso que exige de sus jugadores.

Farías, visiblemente enfocado en los objetivos del equipo, manifestó que la plantilla debe mostrar un nivel alto de entrega durante los 90 minutos, especialmente considerando que ahora pueden realizarse cinco cambios por partido. Para el entrenador, la intensidad de los jugadores en el terreno de juego es innegociable.

“Nuestros jugadores que pretendan jugar 90 minutos, tienen que dejar el cuero. Eso es lo que quiere la gente y lo que queremos todos: hay que dejar el cuero”, dijo Farías, remarcando que la entrega total es un requisito indispensable para quien quiera ocupar un lugar en el once titular.

El técnico agregó que si un jugador no logra tener una influencia significativa en el desarrollo del juego, tomará la decisión de reemplazarlo, pese a cualquier crítica que eso le pueda acarrear. “Si no es influyente en el juego, tiene que salir de la cancha a pesar de que me critiquen”, expresó, subrayando que la afición en Barranquilla espera un compromiso máximo en cada encuentro y que el equipo está enfocado en trabajar para cumplir ese objetivo.

Farías también comentó sobre el nivel de intensidad y concentración que él espera de los jugadores, no solo en momentos puntuales, sino durante toda la duración del encuentro. “No puedo esperar para aparecer con una jugadita. Tengo que correr 90 minutos y estar concentrado en el partido. Si no, no va a poder jugar”, enfatizó el entrenador, en referencia a su filosofía de juego.

En sus declaraciones, Farías dejó claro que el esfuerzo es un pilar fundamental en su esquema y que, en esta etapa de la temporada, buscará que su equipo mantenga esta mentalidad para avanzar en la Liga BetPlay.