Tino Asprilla le echó más candela al fuego a la tormenta que vive el Junior: "Los que no están chao"

La derrota del Junior ante Cúcuta Deportivo por la Copa Betplay sigue generando eco, pero no por el resultado, sino más bien por la posible salida de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez de la dirección técnica ante el pésimo arranque que han tenido los tiburones en este semestre.

Precisamente, el entrenador antioqueño brindó una rueda de prensa en las últimas horas, donde, entre otras cosas, se refirió a la disputa con exjugadores como Sebastián Viera, quien aseguró que no era el entrenador ideal para el cuadro rojiblanco.

"Cuando Sebastián (Viera) estaba aquí, llevaba varios años sin jugar bien. Si él no comete los errores que cometió en el 2-0 contra Unión Magdalena, ya habríamos clasificado. No hay mucho de qué hablar porque él también perdió. Cuando yo llegué, él había perdido todos los partidos", manifestó.

Ahora bien, uno de los que se refirió a esta polémica fue Faustino 'Tino' Asprilla en el programa ESPN F360, donde es uno de los panelistas. "No sé por qué tienen que hablar de los que no están, ellos no existen", aseveró el exjugador de la Selección Colombia en el espacio deportivo.

En este punto, Asprilla puso como ejemplo a Carlo Ancelotti, actual técnico del Real Madrid, quien nunca se ha referido a Kylian Mbappé a pesar de que le preguntan constantemente por él en las conferencias de prensa.

"Aprendan. Los que no están, chao. Por qué van a contestar sobre Viera o JuanFer (Quintero), más bien hablen de los jugadores que tienen en el club", atizó.

Asimismo, sostuvo que el Bolillo Gómez se deja llevar por ese tipo de preguntas, por lo que accede a contestarlas.

Por lo pronto, Junior se enfoca en su próximo partido ante Atlético Bucaramanga por la Liga Betplay. En él, los dirigidos por el Bolillo buscan un triunfo como local que les dé ánimo ante el tenso ambiente que se vive en la interna tiburona.

