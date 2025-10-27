"Todavía hay camino por delante" Diego Arias tras la gran victoria de Nacional

“Nos pone felices, pero aún falta camino”

En rueda de prensa posterior al compromiso, el técnico Diego Arias destacó la alegría del grupo por el resultado, pero mantuvo un mensaje de mesura y enfoque de cara a lo que viene.

“El partido de hoy nos pone muy contentos, nos da alegría ver a nuestra gente disfrutando. Me pone muy feliz ver a los jugadores celebrar y al público gozando, pero con los pies en la tierra, porque todavía hay camino por delante”, afirmó el estratega, quien ha logrado consolidar un plantel equilibrado.

El entrenador reconoció que no esperaban una diferencia tan amplia en el marcador frente a un rival de la jerarquía del DIM. “Si soy sincero, no esperábamos ganar con esta diferencia de goles. Fue fruto del esfuerzo y la concentración de todos los jugadores. Enfrentamos a un gran equipo, pero hoy hicimos un excelente trabajo colectivo”, señaló Arias.