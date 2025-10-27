Actualizado:
"Todavía hay camino por delante" Diego Arias tras la gran victoria de Nacional
Atlético Nacional se impuso 5-2 a Independiente Medellín en un partido loco.
Atlético Nacional aseguró su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay con una contundente victoria 5-2 ante Independiente Medellín en el clásico antioqueño disputado en el estadio Atanasio Girardot. El equipo dirigido por Diego Arias mostró su mejor versión futbolística del semestre y selló su paso a la siguiente fase con una de sus actuaciones más sólidas de la temporada.
“Nos pone felices, pero aún falta camino”
En rueda de prensa posterior al compromiso, el técnico Diego Arias destacó la alegría del grupo por el resultado, pero mantuvo un mensaje de mesura y enfoque de cara a lo que viene.
“El partido de hoy nos pone muy contentos, nos da alegría ver a nuestra gente disfrutando. Me pone muy feliz ver a los jugadores celebrar y al público gozando, pero con los pies en la tierra, porque todavía hay camino por delante”, afirmó el estratega, quien ha logrado consolidar un plantel equilibrado.
El entrenador reconoció que no esperaban una diferencia tan amplia en el marcador frente a un rival de la jerarquía del DIM. “Si soy sincero, no esperábamos ganar con esta diferencia de goles. Fue fruto del esfuerzo y la concentración de todos los jugadores. Enfrentamos a un gran equipo, pero hoy hicimos un excelente trabajo colectivo”, señaló Arias.
Destacó el liderazgo de Tesillo y el aporte de Cándido
Arias también elogió el desempeño de William Tesillo y Camilo Cándido, dos de las figuras del encuentro. “Son jugadores de una calidad enorme, tanto futbolística como humana. Nos ayudan constantemente, no solo en los partidos sino en el día a día. Me alegra mucho por William, que marcó y defendió con jerarquía, y por Camilo, que tuvo un partido sobresaliente en ataque”, expresó.
Mensaje a la afición verdolaga
Finalmente, el entrenador envió un mensaje especial a la hinchada de Nacional, que llenó las tribunas del Atanasio. “Agradecerles por el apoyo incondicional y la pasión que transmiten en cada partido. Es un orgullo representar a este club. Me pone feliz ver cómo la gente reconoce el trabajo de jugadores como Edwin o Marino, que siempre dejan todo por esta camiseta”, concluyó Arias.
Con esta victoria, Atlético Nacional no solo aseguró su presencia en los cuadrangulares, sino que confirmó que llega en gran nivel futbolístico y con confianza plena para luchar por el título de fin de año.
