Todo cambiaría en la última fecha de Liga BetPlay: nuevo número mágico para clasificar

Este domingo 9 de noviembre terminó la fecha 19 de la Liga BetPlay 2025-II con vibrantes partidos que dejaron resultados ideales para sellar la clasificación. De hecho, Junior igualó en Bogotá ante Fortaleza y confirmó su participación en cuadrangulares, con seis equipos clasificados anticipadamente, quedan dos cupos para cuatro equipos que siguen peleando.

Vea también: ‘Pacho’ López sigue afianzado a la ‘Santa Fe’ para clasificar: “Todo es posible”

El club que está más urgido en estos momentos es Águilas Doradas que necesita sí o sí ganarle al Deportes Tolima para llegar a 30 puntos, pero necesitaría que América y Alianza no sumen, ni que Santa Fe gane su partido, justamente frente a los aliancistas.

Luego está Santa Fe que solo venciendo a Alianza logrará sellar la clasificación, los aliancistas están en la octava casilla por ahora y deben sacar un punto en Bogotá, mientras que a América le podría alcanzar con un empate ante el Deportivo Independiente Medellín.

Con las victorias de cada uno de estos equipos, llegarían a 30 puntos que, en anteriores torneos parece ser el umbral cada vez que empieza un torneo. Sin embargo, todo cambió y podría haber otro número mágico que podría dar la clasificación.

LOS 29 PUNTOS PODRÍAN SER DEFINITIVOS PARA CLASIFICAR

Antes de que inicie la fecha 20, América ocupa la séptima casilla con 29 puntos, misma cantidad de unidades que Alianza Valledupar que es octavo y tiene la clasificación en estos momentos. Ese número que es menor que los 30 ideales para clasificar podría ser un aliado de estos clubes.

Le puede interesar: Santa Fe vence al Cali con gol agónico de Harold Santiago Mosquera

Y es que, los 29 puntos podrían ayudar a América y hasta a Santa Fe que podrían estar en las fases finales con esa cantidad de unidades dependiendo de otros factores que se tienen que dar.

Como todos los partidos serán a la misma hora, América estará pendiente de los otros resultados en simultáneo, pero, los escarlatas podrían darse el lujo de perder ante el Medellín, siempre y cuando Águilas Doradas no le gane en condición de local al Deportes Tolima. Además, el empate entre Santa Fe y Alianza, o el triunfo de alguno de los dos también podrían dejar a los de David González adentro.

El tema se puede complicar por la diferencia de gol, pues, América en estos momentos tiene +7. Si Santa Fe empata quedaría con +3 y los igualaría. Alianza los pasaría con 30 y sellaría la clasificación. Si Águilas Doradas no gana frente a Tolima, la clasificación de los escarlatas se daría si no pierden por más de cuatro goles frente a Medellín.

Los 29 puntos también podrían ayudar a Independiente Santa Fe. En la fecha 19, los cardenales superaron al Cali y llegaron a 28 unidades. El empate contra Alianza Valledupar en la última jornada podría dejarlos adentro si, Águilas Doradas no suma de a tres, y si América pierde por más de cuatro goles frente al Deportivo Independiente Medellín.

Lea también: Santa Fe y América se aferran: tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la fecha 19

Alianza la tendría más compleja con 29 unidades, pues, si pierden ante Santa Fe, quedarán con ese puntaje y deberán esperar que Medellín les haga el favor goleando por más de cinco goles al América para poder clasificar. La diferencia de gol aliancista también es de +3, mientras que los vallecaucanos tienen +7 en ese rubro.

Y claro, son escenarios complejos, pero todo podría cambiar en la última fecha con el puntaje ideal para clasificar. Los 29 puntos pueden hacer realidad la clasificación de clubes como América o Santa Fe, siempre y cuando pasen una serie de resultados.