"Todo el mundo va a saber de este partido": Autori y la importancia de la final ante Millonarios

Nacional se alista para lo que será la final de la Liga Betplay ante Millonarios. El conjunto dirigido por Paulo César Autori recibirá en Medellín a los azules para lo que serán los primeros 180 minutos en la disputa por el título.

Los verdolagas buscan conseguir la estrella 18 para ampliar su ventaja histórica ante Millonarios y América. Sin embargo, el equipo paisa llega con la presión de romper la racha de finales ante sus máximos rivales. Los paisas cayeron en las definiciones de 2002 y 2004 ante América y Medellín, respectivamente.

Antes de la final, el técnico brasilero hizo referencia a lo que espera de sus dirigifos en esta final. La rivalidad, el estilo de juego y lo que significa la definición 'mano a mano' antes los azules fueron algunos de los temas a los que se refirió el DT.

El partido y la rivalidad

No voy a hablar del partido como tal. Este partido representa un duelo de dos gigantes de Suramérica, que van a coronar procesos distintos. Todo el mundo va a saber de este partido, el que tiene que ganar es el fútbol colombiano.



Necesitamos en estos días bajar la violencia que está por ahí. Y el fútbol, como deporte, debe ser un actor de esto, porque los jugadores e hinchas son los verdaderos protagonistas del fútbol, esta es una pasión. Luego vienen entrenadores, árbitros, directivos y la prensa, que es muy importante.

Estilo de juego

En cuanto al juego, vamos a enfrentar a un equipo muy fuerte, que practica el fútbol de mejor calidad en Colombia, con un proceso de tres años. Nosotros vamos a trabajar para ser más afortunados y en un proceso corto, de seis meses, ganar el campeonato, que se suma a la Superliga, la incorporación de jóvenes en el plantel, y la clasificación a octavos de final de Copa Libertadores.

Ganas de ser campeón

"No es solamente juntar jugadores victoriosos, porque ganar un partido o un título no te hace victorioso; hay que tener actitudes coherentes en la vida. Cuando construimos un plantel, necesitamos jugadores victoriosos dentro y fuera de la cancha, que valoren los pequeños logros. Recuerdo a Pep Guardiola, que cuando no logró la gloria, recordó la línea delgada que separa un partido decisivo (del triunfo o la derrota). Repito, hay que tener equilibrio, con tareas ofensivas y defensivas; y en Europa hay procesos largos para lograr títulos, como Guardiola o Klopp. Si ganamos, será mérito de los jugadores, que son los obreros.

Análisis del partido

Son dos gigantes suramericanos, no de Colombia. Entonces, tenemos un grupo en el que hay muchos jóvenes; y varios han plasmado madurez futbolística impresionante. Estoy acá para que ellos vayan paso a paso; mi labor es en el día a día, conversando con ellos, mostrándoles el nivel profesional que tienen que agarrar, para que el proceso de adaptación, cuando vayan al exterior, sea más corto. No es solo ganar títulos, hay que trabajar para el día siguiente, dar pasos adelante, no figurar por un momento y apagarse, como los juegos pirotécnicos.

El primer partido de la final será este miércoles 21 de junio a las 08:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot. La definición se jugará el sábado 24 de junio en Bogotá desde las 07:00 p.m.