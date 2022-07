Deportivo Cali arranca un nuevo ciclo deportivo con la llegada de Mayer Candelo a la dirección técnica. El equipo azucarero espera una versión muy diferente al rendimiento del semestre anterior.

La llegada de un ídolo de la casa al banquillo verdiblanco es la oportunidad para un proceso ligado a la identidad del club. Candelo ha tenido una buena experiencia en su paso por Cortuluá y espera reivindicar su experiencia en el cuadro azucarero

El entrenador asumirá su primer reto en un equipo de la A y tendrá la misión de lograr una buena campaña para compensar los fallos del primer semestre. El ex jugador ya eligió a sus acompañantes en el nuevo cuerpo técnico, de acuerdo a lo que conoció Antena 2 Cali a través de Los Dueños del Balón.

Estos serán: Darío el 'Chusco' Sierra, Jorge Amado Nunes y Héctor Hurtado, exfutbolistas que han tenido un gran recorrido en diferentes banquillos. Incluso Sierra y Hurtado habían estado con Mayer en Cortuluá.

La otra parte del grupo de trabajo estará conformada por hombres de la casa como Alexander Quinoñes, preparador físico, y algunos hombres de confianza del nuevo estratega azucarero.

Mayer Candelo - DT

Darío Sierra - AT

Jorge Amado Nunes - AT

Héctor Hurtado - AT

Alexander Quinoñes - PF

Darío Carabalí - Analista de Video

Víctor Bonilla - PDD

Jorge Rayo - PDA