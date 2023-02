Todo mal: Corredor reveló varios de los problemas internos de Once Caldas

La salida de Diego Corredor del Once Caldas marcó una situación bastante polémica por todo lo ocurrido en el entorno del conjunto blanco. El entrenador tuvo un paso de casi 18 meses por el conjunto caldense y terminó cediendo su lugar por los malos resultados en el arranque de la Liga Betplay.

Después del mal arranque en el campeonato local, el técnico y la entidad manizaleña llegaron a un acuerdo para dar por terminado el vínculo laboral. Sin embargo, el DT tuvo que vivir varias situaciones atípicas en el cuadro campeón de América.

Después de haber firmado una campaña bastante complicada en los últimos semestres con el conjunto caldense, Corredor reveló varios de los problemas que tuvo en el equipo. En diálogo con 'Planeta Fútbol' de Antena 2, el ex técnico contó como fue su salida y las amenazas que recibió para dejar el equipo.

"Los resultados fueron los que terminaron marcando mí salida. Yo creí que la nómina que teníamos era bastante competitiva y nada salió como esperábamos. Entonces, es complicado porque en los equipos grandes mandan los resultados".

El entrenador también habló sobre las amenazas recibidas: "Fue complicado, aunque era algo que ya habíamos vivido en el semestre anterior, en esta oportunidad ya se volvió algo difícil de llevar. Se metieron con mi familia y la situación se complicó bastante".

Finalmente, el entrenador confirmó algunas falencias del proyecto deportivo del blanco, blanco: "Yo no tenía relación con las divisiones inferiores, era una parte que poco se ponía en relación con el primer equipo. Siento que esta última etapa me graduó como técnico, viví todas las cosas que no pensé vivir".

Lo cierto es que el ex técnico afirmó que por ahora buscará un descanso. Sin embargo, el mismo Corredor afirmó que ya lo han buscado de algunos equipos del FPC.