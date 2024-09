Todo mal en Deportivo Cali: revelan dos bandos internos y se teme lo peor

El descenso, que siempre pareció que no tocaría a la puerta de Deportivo Cali, se ha convertido en el principal temor de la hinchada, plantilla y dirigencia; pues a esta altura, el equipo sigue en la lucha por no perder la categoría, y pese a las modificaciones que se han hecho, no levanta cabeza.

Lo más reciente que ocurrió en el Cali fue la salida de Hernán Torres y la llegada de Sergio 'Barranca' Herrera como nuevo entrenador de la plantilla profesional, pero de momento hay pocas luces sobre un avance en la interna del equipo, y más bien se habla de una división.

En los últimos días se conoció -aparentemente de voz de personas cercanas al club- que Deportivo Cali tiene muchas falencias en la plantilla, y que en ella se han generado dos bandos, los cuales tienen posturas distintas, y por ende se teme que desde adentro 'hundan' al equipo.

"Está el bando de Jarlan y el bando de Reina", fue la afirmación más importante en torno a este tema, refiriéndose a que hay dos grupos entre los jugadores, uno comandado por Jarlan Barrera y el otro por Javier Reina. Asimismo, se presume que quien no aparece en ninguno de los dos es el delantero Freddy Montero.

El bando de Javier Reina estaría conformado además por José Caldera, Onel Acosta, Francisco Meza, Gastón Guruceaga y Andrés Felipe 'Rifle' Andrade, todos ellos, respaldando al anterior entrenador Hernán Torres. Mientras que en el bando de Jarlan Barrera estaría el grueso de la plantilla profesional.

Ahora, lo que se espera es que estos dos probables bandos trabajen en pro del Deportivo Cali en lo que resta de la temporada, con el fin de lograr el objetivo que obedece a mantener la categoría. Asimismo, que sirvan de respaldo para Sergio Herrera.