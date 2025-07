Tolima anunció primer fichaje en la era Lucas González; un pedido expreso del técnico

El Deportes Tolima se alista para lo que será un nuevo proyecto deportivo bajo el mando del técnico bogotano Lucas González, quien hace poco llegó en reemplazo del español Ismael Rescalvo.

El equipo ‘Pijao’ no tuvo el mejor rendimiento en los cuadrangulares de la pasada Liga BetPlay y no pudo avanzar a la final del certamen, quedando tercero del grupo a 6 puntos del Deportivo Independiente Medellín, recordando además que no pudo avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores cayendo en la serie de 'playoffs' ante el Melgar de Perú.

Lea también: Quintero podría irse gratis del América: demanda le abriría el camino a River