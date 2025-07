Tolima anunció revolcón para la Liga BetPlay 2025-II: dos fichajes y cinco bajas

La corta espera para el regreso de la Liga BetPlay 2025-II está llegando a su final y el Deportes Tolima ya inició la pretemporada con el objetivo de llegar con ritmo al debut contra el Deportivo Pasto en condición de visitante. La era de Lucas González ya arrancó en forma y la necesidad es nada más ni nada menos que apuntarle a conseguir la cuarta estrella en la historia del club.

En este mercado de fichajes, el Deportes Tolima no ha confirmado mayores novedades para afrontar el segundo semestre y han sido más las bajas confirmadas que las incorporaciones. Solo Lucas González que llegó a reemplazar a Ismael Rescalvo como director técnico es la única alta hasta ahora.

Durante el primer semestre, Tolima tuvo altibajos en el todos contra todos, pero clasificó para cuadrangulares semifinales de manera anticipada. Sin embargo, en las fases finales no pudo sellar la clasificación para disputar el título. Los tolimenses perdieron la chance tras la derrota con el Medellín en la quinta jornada.

Con nuevo timonel y con la base similar a los torneos pasados, la consigna es clara y es poder sacar el cuarto título en su historia. Lucas González llegó para eso, pero en medio de la pretemporada, el club confirmó sus primeras salidas, además de su primera contratación para el segundo semestre.

LAS CINCO BAJAS Y LOS DOS FICHAJES DEL DEPORTES TOLIMA

En el programa de Antena 2, Planeta Fútbol, el corresponsal de Ibagué detalló las primeras ausencias que tendrá el Deportes Tolima para afrontar la Liga BetPlay 2025-II, “han salido cinco jugadores de la institución ‘Pijao’. El defensor central, Julián Quiñones, el volante de marca, Fabián Mosquera, el volante ofensivo, Andrés Arroyo, el extremo, Álex Castro y el delantero paraguayo, Gustavo Adrián Ramírez”.

Estos cinco nombres ya los confirmó César Camargo, presidente del club. Las salidas son por contratos expirados. Además, Camargo también indicó el primer fichaje de cara al segundo semestre. Se trata nada más ni nada menos que de Juan Pablo ‘Tatay’ Torres que llegará procedente de Atlético Nacional.

El volante creativo ex Nacional llegará a la institución a la espera de sumar regularidad por un año. ‘Tatay’ Torres llegó en calidad de cedido y necesita aprovecharlo de la mejor manera para recuperar la confianza después de un largo tiempo sin jugar.

Además de Juan Pablo ‘Tatay’ Torres, ficharon a otro volante. Mauricio González, de 20 años también llegará a la institución tolimense para afrontar el segundo torneo de la Liga BetPlay.

LA PLANTILLA DEL DEPORTES TOLIMA SEGÚN LUCAS GONZÁLEZ

El entrenador bogotano arrancará una nueva experiencia en el fútbol colombiano firmando con el Deportes Tolima. Lucas González afirmó que está a gusto con los jugadores que tiene dentro de la plantilla y que vendrán uno que otro jugador para reforzarse más.

En ese orden de ideas, Lucas González elogió a sus dirigidos, “con los jugadores es increíble. Decía yo justo que hay muchas cosas que te seducen de venir a un club como este. En mi caso particular, la plantilla fue lo que más ilusión me creó. Aquí hay varios jugadores que yo he dirigido en mi paso anterior por Águilas y por América".

Admitió que cuando surgió el interés del Tolima, analizó la plantilla detalladamente. "Son chicos que conozco muy bien, son chicos que tienen un enorme potencial. La plantilla la hemos estudiado muy bien, no solamente de manera subjetiva, viéndolos en videos, sino analizándolos verdaderamente con datos y tenemos una idea muy clara de lo que este equipo nos puede dar”, concluyó.