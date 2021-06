Tolima calienta la final ante Millonarios: comunicado dirigido a Gustavo Serpa

Deportes Tolima calienta la final del fútbol colombiano ante Millonarios a pocas horas de que el partido de ida se juegue en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El club publicó un comunicado donde rechazó las declaraciones del accionista de la institución azul, Gustavo Serpa.

El dirigente había criticado lo ocurrido tras el partido de Millonarios vs Junior en El Campín cuando varios futbolistas del 'Tiburón' le pegaron al delantero azul Ricardo 'Caballo' Márquez; no obstante, él y otros jugadores del club fueron sancionados "a pesar de no haber participado en la gresca", señaló Serpa.

Asimismo, el mandatario no estuvo de acuerdo con el nombramiento de Carlos Betancur como árbitro para la ida de la final, pues considera que existe un complot en contra de conjunto 'Embajador'.

Por esta razón Tolima le envió un mensaje directo a Gustavo Serpa. "La estrategia mediática del Dr. Serpa solo pretende presionar a la comisión arbitral para buscar una menor sanción a los jugadores del Club Millonarios que hicieron parte de los bochornosos sucesos ante Junior el pasado domingo 13 de Junio".

"Rechazamos las viejas prácticas del Dr. Serpa donde enloda el nombre de la DIMAYOR y sus Clubes como método de presión para conseguir beneficios hacía una institución. Así no es el gremio que soñamos".

"Invitamos al Dr. Serpa que, si tiene nombres y pruebas concretas de los hechos que menciona, los aporte a las instituciones correspondientes y no a generar polémica en el fútbol colombiano, de lo contrario, le solicitamos que se retracte".