Tolima, cerca de la final: posiciones del Grupo B en la Liga BetPlay

Deportes Tolima dio un paso importante para clasificar a la gran final de la Liga BetPlay-II de 2025 al derrotar este sábado 29 de noviembre en condición de local a Independiente Santa Fe.

El equipo ibaguereño se impuso con marcador de 1-0 gracias a la anotación conseguida por Adrián Parra. Con la victoria, el cuadro 'pijao' se afianzó en la primera posición del grupo B con 10 puntos.