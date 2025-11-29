Actualizado:
Sáb, 29/11/2025 - 19:46
Tolima, cerca de la final: posiciones del Grupo B en la Liga BetPlay
Deportes Tolima derrotó en la fecha 4 del grupo B a Independiente Santa Fe.
Deportes Tolima dio un paso importante para clasificar a la gran final de la Liga BetPlay-II de 2025 al derrotar este sábado 29 de noviembre en condición de local a Independiente Santa Fe.
El equipo ibaguereño se impuso con marcador de 1-0 gracias a la anotación conseguida por Adrián Parra. Con la victoria, el cuadro 'pijao' se afianzó en la primera posición del grupo B con 10 puntos.
Tabla de posiciones - Grupo B - Liga BetPlay
1. Tolima - 10 puntos
2. Bucaramanga - 4 puntos (Un partido menos)
3. Santa Fe - 3 puntos
4. Fortaleza - 3 puntos (Un partido menos)
Para asegurar un lugar en la gran final de la Liga BetPlay-I de 2025, Deportes Tolima necesita sumar, por lo menos, un punto en la fecha 5, cuando enfrente a Atlético Bucaramanga.
Santa Fe, eliminado
Con la derrota ante Tolima, Independiente Santa Fe quedó oficialmente eliminado y sin opciones de llegar a la gran final de la Liga BetPlay.
Con tres puntos, el equipo cardenal solo podría llegar a nueve, por lo que no alcanzaría la línea del cuadro ibaguereño.
