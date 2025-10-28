Tolima 'cocina' sus tres primeros refuerzos para 2026

Deportes Tolima ya piensa en el 2026 y tiene en la mira a tres 'viejos conocidos' quienes actualmente militan en Deportivo Pereira y que podrían reforzar su plantilla para el primer semestre del próximo año.

Jugadores que pasarían del Pereira al Tolima

José David Moya, Juan David Ríos y Carlos Darwin Quintero suenan para el Tolima. Los tres jugadores atraviesan una difícil situación en el conjunto Matecaña debido a las deudas salariales que mantienen en crisis al club.

La información la presentó el periodista Camilo Arango, y se presume que el interés del Vinotinto y Oro surge no solo por la calidad de los futbolistas, sino también por la posibilidad real de que abandonen Pereira en busca de estabilidad deportiva y económica.

Moya, Ríos y Quintero ya vistieron la camiseta del Tolima en distintos momentos de sus carreras. José David lo hizo en 2022, Juancho tuvo un largo paso entre 2020 y 2023, y Carlos Darwin inició allí su carrera profesional en 2006, antes de proyectarse al fútbol internacional.