Tolima 'cocina' sus tres primeros refuerzos para 2026
Previo al cierre de la fase regular de Liga Betplay, se 'calienta' el mercado de fichajes para 2026.
Deportes Tolima ya piensa en el 2026 y tiene en la mira a tres 'viejos conocidos' quienes actualmente militan en Deportivo Pereira y que podrían reforzar su plantilla para el primer semestre del próximo año.
Jugadores que pasarían del Pereira al Tolima
José David Moya, Juan David Ríos y Carlos Darwin Quintero suenan para el Tolima. Los tres jugadores atraviesan una difícil situación en el conjunto Matecaña debido a las deudas salariales que mantienen en crisis al club.
La información la presentó el periodista Camilo Arango, y se presume que el interés del Vinotinto y Oro surge no solo por la calidad de los futbolistas, sino también por la posibilidad real de que abandonen Pereira en busca de estabilidad deportiva y económica.
Moya, Ríos y Quintero ya vistieron la camiseta del Tolima en distintos momentos de sus carreras. José David lo hizo en 2022, Juancho tuvo un largo paso entre 2020 y 2023, y Carlos Darwin inició allí su carrera profesional en 2006, antes de proyectarse al fútbol internacional.
En el caso de Moya, el defensor central es recordado por su solidez y liderazgo en la zaga; Ríos fue pieza clave en el mediocampo durante las campañas más exitosas recientes del club; y Quintero representa un nombre de peso y experiencia.
La crisis en el Deportivo Pereira, que le debe entre seis y ocho meses de salario a su plantilla, ha generado un ambiente de incertidumbre y molestia entre los jugadores, quienes incluso se han negado a disputar los últimos compromisos de Liga.
Ante ese panorama, el Tolima buscaría aprovechar la coyuntura y las buenas relaciones que mantiene con los tres futbolistas para facilitar su regreso a Ibagué. La dirigencia del club confía en cerrar negociaciones antes de finalizar el año.
Si se concreta la operación, el equipo dirigido por Lucas González daría un golpe importante en el mercado nacional, sumando tres refuerzos con pasado tolimense; por lo pronto, luchará por salir campeón del 2025-II.
