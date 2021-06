Tolima debe controlar a Millonarios y poderlo atacar: Hernán Torres

Deportes Tolima está listo para recibir este jueves 17 de junio a Millonarios en la final de ida de la Liga BetPlay que se disputará desde las 8:00 de la noche en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Previo al compromiso, Hernán Torres, director técnico del conjunto ibaguereño, habló en rueda de prensa en donde destacó los aspectos a tener en cuenta para superar al cuadro 'embajador' en el duelo inicial.

"Hay que tener en cuenta que Millonarios viene trabajando bien con Gamero. Tienen una nómina joven que ha jugado casi todos lo partidos. Ellos son técnicos, dinámico, fuertes por los lados y por el centro. Tolima debe pararse bien, controlar el rival y poderlo atacar", afirmó.

Por otro lado, Torres confirmó la baja del volante venezolano Yohandry Orozco, quien sufrió un problema muscular en el partido de vuelta de la semifinal contra La Equidad y no se alcanzó a recuperar para la primera final.

"Yohandry Orozco no alcanzó a recuperarse, para mañana no está disponible. Se venía recuperando, pero lamentablemente no le da para estar", dijo.

El estratega ibaguereño también detalló que a pesar del amplio conocimiento que existe de los dos técnico, espera que Tolima pueda ejecutar su idea de juego.

"Muchos jugadores que están hoy en Tolima estuvieron con Gamero, pero al ser un partido de final prima lo que se haya trabajado y la propuesta que se vaya a tener por parte de los dos clubes. Esperemos ejecutar lo que tenemos planificado".

Finalmente, Hernán Torres destacó la importancia de David Silva, Fernando Uribe y Cristian Arango en Millonarios.

"Son jugadores desequilibrantes, de experiencia. Son jugadores que han quedado campeones y le transmiten eso a sus compañeros", dijo.