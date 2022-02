"Tolima fue más ganas que fútbol": análisis de Hernán Torres tras perder con Junior

Deportes Tolima sufrió su segunda derrota en la Liga BetPlay Dimayor 2022 al caer en condición de local 0-2 ante Junior de Barranquilla en partido de la fecha 9 que se disputó en el estadio Manuel Murillo Toro.

Al término del compromiso, el director técnico 'pijao' Hernán Torres reconoció la superioridad del rival y describió los aspectos en los que falló su equipo.

"No tuvimos un buen partido. no tuvimos buen juego. No tuvimos la posesión de la pelota, la perdíamos muy fácil, fue escaso el flujo de ataque ante un rival que jugó bien y fue superior a nosotros y por eso se llevaron el resultado", afirmó.

Por otro lado, Torres aceptó que después de recibir la primera anotación en contra, Tolima jugó con más ganas, pero no no claridad ni orden para atacar.

"Cuando hubo el penal traté de darle un segundo aire al equipo con Raziel García y Anderson Plata. Los metimos en su arco con actitud, pero no con fútbol. Fue la actitud de los jugadores por luchar y buscar el empate", dijo.

Finalmente, el entrenador reiteró que Tolima hizo mal juego y lo sucedido le servirá para corregir errores.

"Lo que queda es trabajar y proponer. No tuvimos un buen juego, no fuimos claros. Se nos partió mucho el equipo. Vamos a corregir", indicó.