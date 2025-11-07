Tolima ganó y acabó la ilusión de Llaneros de clasificar a las finales

Llaneros viajó a Ibagué en busca de llevarse la victoria frente a un equipo que ya está clasificado como lo es el Deportes Tolima de Lucas González. En un vibrante partido que contó con una reacción tardía del cuadro de Villavicencio, los dirigidos por José Luis García se siguen complicando.

Vea también: Cúcuta y Cundinamarca sueñan: resumen y posiciones del Torneo BetPlay

Con la necesidad de clasificar, Llaneros no tuvo la reacción ideal al asedio del Deportes Tolima que se adueñó del balón y tuvo las mejores opciones ganando desde los primeros minutos. Carlos Sierra descontó sobre el final, pero no pudieron quedarse con puntos cuando de verdad necesitan sumar al estar afuera de los ocho clasificados.

VICTORIA DEL TOLIMA DESDE EL PRIMER TIEMPO

Deportes Tolima tuvo la pegada desde los primeros minutos del compromiso. De hecho, en una serie de ataques en busca de romper el arco custodiado por el mexicano Miguel Ortega, los tolimenses tuvieron la oportunidad desde la esquina con lanzamientos al área.

De hecho, sobre los dos minutos, llegó la primera anotación tras un cobro de Juan Pablo ‘Tatay’ Torres que despejó la zaga de Llaneros, el balón quedó suelto afuera del área para que Junior Hernández sacara un latigazo potente y raso para vulnerar el arco visitante.

Le puede interesar: Santiago Giordana saldría de Millonarios a otro equipo de Liga Betplay

Llaneros intentó romper los ceros del arco de Tolima a los 32 minutos con un centro al segundo palo que cabecearon por un costado. Después de esa jugada, Tolima llegó al área rival con un pase de Juan Pablo Torres para Adrián Parra que entró al área y cruzó su remate. El balón pegó en el palo e ingresó para aumentar la diferencia.

Antes de que acabara el primer tiempo, Carlos Cortés Barreiro tuvo la oportunidad para Llaneros para la inexorable ley del ex, pero el remate se fue desviado en la red exterior. Nuevamente, Adrián Parra pudo aumentar en un disparo cruzado que se perdió apenas por un costado.

TERCERO DEL TOLIMA TRAS DESCUENTO DE LLANEROS

En el segundo tiempo hubo una que otra acción para el Tolima con un remate en el palo que intentó aumentar Juan Pablo Torres. Los locales se llevaron con calma el segundo tiempo y el resultado de 2-0 en el primer tiempo les empezó a jugar una mala pasada, dado que llegó el descuento de Llaneros.

Lea también: Restrepo elogió al Pereira juvenil: "No es solo por el partido de hoy"

Los de Villavicencio lograron descontar con un error en salida de Cristopher Fiermarín y la zaga defensiva. Carlos Cortés Barreiro se hizo con la pelota, asistió a Carlos Sierra que sacó un latigazo por arriba del arquero uruguayo para poner el primero de Llaneros.

Hubo partido, hasta que Gonzalo Lencina avisó con un robo de balón, pero antes de definir fue cerrado por un zaguero de Llaneros y no pudo disparar con comodidad. Sin embargo, Jáder Quiñones apareció sobre el final para rematar. Su intento se desvió en un contrario y entró al fondo. Tolima cerrará la fase regular frente a Águilas Doradas, mientras que los de Villavicencio se despiden frente a Envigado.