Tolima golea y le mete un 'baile' a Millonarios' en el primer tiempo

Millonarios, desconocido en su juego, no reacciona ante un fuerte Deportes Tolima que lo está goleando 3-0 al término del primer tiempo. El cuadro azul no ha hecho un buen partido en lo defensivo. No solo pierde el balón, sino que la línea de zagueros no se ve de la mejor manera.

En ataque, el 'Embajador' no se encuentra bien. La falta de ideas, impotencia y debilidad ha hecho que el Tolima maneje los hilos del compromiso fácilmente. Ya en la primera mitad el azul cae goleado y no es bueno lo que se espera de cara a la segunda mitad del compromiso.

El técnico Alberto Gamero deberá hacer varias modificaciones si quiere darle vuelta al marcador, descontar e intentar igualar un marcador que se ve muy difícil solventar.

Omar Albornoz abrió el marcador al 22', luego Jeison Angulo anotó al 28' el 2-0 y Sergio Mosquera puso el 3-0. Parece una lápida este resultado antes del segundo tiempo. Habrá que ver si llega reacción del azul.

Otro detalle para tener en cuenta es que Tolima le está quitando la segunda posición a Millonarios en el torneo, dato no menor de cara a ser cabeza de serie en las finales.