Tolima le ganó a Fortaleza en Techo y ratificó su favoritismo en el grupo B
El juego en Techo marcó el inicio de los cuadrangulares semifinales de Liga Betplay.
La noche fría en el Metropolitano de Techo recibió el arranque de los cuadrangulares semifinales, y lo hizo con un partido lleno de polémica y una interrupción que terminó marcando el ritmo del compromiso. Fortaleza y Deportes Tolima abrieron el grupo B y se firmó un 0-1 para los Pijaos.
Tolima, fiel a su carácter competitivo, se plantó con solvencia y buscó golpear primero. Fortaleza, en su debut histórico en esta instancia, intentó tomar la pelota y generar desde su juego asociativo, pero el cuadro pijao mostró oficio para incomodar y cortar los circuitos ofensivos del local.
El premio para la visita llegó al minuto 32, cuando Adrián Parra aprovechó un espacio dentro del área para sacar un remate cruzado que dejó sin opciones al portero. El 0-1 silenció a la tribuna rojiblanca y le dio aire al equipo de Ibagué, que manejó con calma la ventaja antes del descanso.
Fortaleza respondió con ímpetu en la segunda mitad y encontró dos veces el camino al gol, pero ambos fueron invalidados. El primero por fuera de juego y el segundo por una infracción previa, decisiones que calentaron el ambiente en la cancha y en las gradas.
Como si fuera poco, el partido se vio interrumpido por lluvia durante 36 minutos, una pausa larga que rompió el ritmo y obligó a ambos equipos a reacomodarse mentalmente para el tramo final del juego.
En el reinicio, Fortaleza intentó por todos los medios empatar, empujando con más ganas que claridad, mientras Tolima apostó por sostener la ventaja, quemar segundos y cortar los avances del rival con experiencia y calma.
Los minutos finales fueron un asedio de Fortaleza, pero el gol nunca llegó. La falta de contundencia y las decisiones arbitrales terminaron dejando al equipo bogotano con frustración y a Tolima con la satisfacción de un triunfo valioso.
Con el 0-1, el Tolima se perfila como fuerte candidato en el grupo B y ahora se alista para recibir al Bucaramanga, mientras que Fortaleza tendrá un reto mayúsculo en su visita a Independiente Santa Fe en El Campín.
