Tolima le ganó a Fortaleza en Techo y ratificó su favoritismo en el grupo B

La noche fría en el Metropolitano de Techo recibió el arranque de los cuadrangulares semifinales, y lo hizo con un partido lleno de polémica y una interrupción que terminó marcando el ritmo del compromiso. Fortaleza y Deportes Tolima abrieron el grupo B y se firmó un 0-1 para los Pijaos.

Tolima, fiel a su carácter competitivo, se plantó con solvencia y buscó golpear primero. Fortaleza, en su debut histórico en esta instancia, intentó tomar la pelota y generar desde su juego asociativo, pero el cuadro pijao mostró oficio para incomodar y cortar los circuitos ofensivos del local.

El premio para la visita llegó al minuto 32, cuando Adrián Parra aprovechó un espacio dentro del área para sacar un remate cruzado que dejó sin opciones al portero. El 0-1 silenció a la tribuna rojiblanca y le dio aire al equipo de Ibagué, que manejó con calma la ventaja antes del descanso.

Fortaleza respondió con ímpetu en la segunda mitad y encontró dos veces el camino al gol, pero ambos fueron invalidados. El primero por fuera de juego y el segundo por una infracción previa, decisiones que calentaron el ambiente en la cancha y en las gradas.