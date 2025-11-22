Tolima sigue acudiendo al punto invisible: empate gris vs Bucaramanga

Este sábado 22 de noviembre se jugó la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II con la presencia del Grupo B como protagonista. Santa Fe le puso paridad a la tabla de posiciones con la victoria frente a Fortaleza y el turno ahora era de los líderes en el Estadio Manuel Murillo Toro.

Vea también: 'Pacho' López destacó la clave de Santa Fe: "Tenemos esa baraja que otros no tienen"

En la primera fecha, Deportes Tolima venció a Fortaleza en condición de visitante con un solitario tanto para liderar la zona, además de la ventaja deportiva que tienen por cerrar la fase regular en la segunda posición. En caso de igualar en unidades, esto será determinante para clasificar a la final.

Por otro lado, el Atlético Bucaramanga también sacó el resultado a su favor en la primera fecha cuando superaron a Independiente Santa Fe en el Estadio Américo Montanini. Sin embargo, en esta segunda jornada, y, pese a que tolimenses y bumanguesas tuvieron importantes acciones de gol, no pudieron romper los ceros.

UN DOMINIO DEL TOLIMA, PERO SIN GOLES EN LA PRIMERA PARTE

Durante los primeros minutos, fue el Deportes Tolima el equipo que más propuso en la primera parte. De hecho, Bucaramanga esperó a la oportunidad ideal para contraatacar, pero nunca estuvo a la altura a los embates del elenco local que esperaba seguir aumentando la ventaja en la tabla de posiciones.

Sobre los seis minutos, Tolima atacó por las bandas con un certero centro raso que buscó a Jersson González. Sin embargo, el atacante ex Independiente Santa Fe no pudo definir con la comodidad deseada y perdió una chance de oro para romper los ceros desde muy temprano en el compromiso.

Le puede interesar: [VIDEO] Rodallega no cree en nadie: el golazo PUSKÁS vs Fortaleza

Tolima siguió atacando, mientras que Bucaramanga seguía recibiendo embates de los ‘Pijaos’. A los 26 minutos, fue el turno de Kevin Pérez que encontró el espacio para rematar. Su disparo se perdió por arriba del larguero. Los tolimenses dominaron de principio a fin, pero no lograron encontrar claridad.

De hecho, los primeros remates al arco se dieron después de la primera media hora con la presencia de Jersson González que probó los reflejos de Aldair Quintana, quien resolvió dejando un rebote. Afuera del área, Juan Pablo Nieto sacó un remate que volvió a exigir al guardameta del elenco santandereano.

LA PARIDAD SIN GOLES PERSISTIÓ EN EL COMPLEMENTO

Con la entrada de Neyder Moreno, Leonel Álvarez quiso cambiar el ataque que había comenzado con Faber Gil que poco pesó en el partido. Atlético Bucaramanga cambió de chip y tuvo opciones para abrir el marcador con un disparo de Fabián Sambueza que se perdió por arriba del larguero.

Tolima volvió a atacar, pero no con la claridad necesaria para vencer a Aldair Quintana. El remate de Brayan Rovira fue rechazado por la zaga defensiva del Bucaramanga. Respondió la visita con un latigazo de Luciano Pons que se fue apenas desviado.

Lea también: Teo advirtió a Jhon Durán para el Mundial: “Toca meterle dos trancazos, pero...”

El gol quedó a deber en el partido entre los líderes. Sobre los últimos minutos, Bucaramanga estuvo más cerca con una oportunidad ideal gracias a un centro de Luciano Pons que buscaba rematador, pero llegó primero Cristopher Fiermarín para quedarse con la pelota.

Con el empate sin goles, todo terminó como empezó la fecha. Deportes Tolima sigue con el punto invisible como el factor determinante para tomar el liderato con cuatro unidades, mismo puntaje que el Atlético Bucaramanga, y Santa Fe se puso en la tercera casilla después de superar a Fortaleza con un contundente 3-0. En la próxima fecha, los tolimenses visitarán a los cardenales, mientras que los santandereanos recibirán a los 'Amix’.