Tolima superó a Nacional; así quedó la Tabla de Reclasificación tras la fecha 20

Así quedó la Tabla de Reclasificación previo al inicio de los cuadrangulares

Para destacar en los resultados de la última fecha de la fase de todos contra todos, cabe mencionar el triunfo de Junior por 2-1 sobre Atlético Nacional, la goleada 3-0 del Medellín al América de Cali, la victoria del Pasto por 3-0 ante Bucaramanga y el buen trabajo del Tolima derrotando 2-1 a Águilas Doradas.

Equipos como Millonarios y Once Caldas no lograron avanzar en el torneo, así que no podrán sumar más puntos en la Tabla de Reclasificación, por eso, deberán poner atención a lo que suceda en los cuadrangulares, pues se podrían liberar algunos cupos sabiendo que varios de los clasificados a esa instancia están delante de ellos y podrían resultar campeones de la liga o de Copa BetPlay.

1. Independiente Medellín | 87 puntos (cupo a fase previa de Copa Libertadores 2026)

2. Deportes Tolima | 82 puntos (cupo a fase previa de Copa Libertadores 2026)

3. Atlético Nacional | 80 puntos (clasificando a Copa Sudamericana 2026)

4. Independiente Santa Fe | 80 puntos (ya tiene cupo a fase de grupos de Libertadores 2026 por ser campeón de la liga del primer semestre del año)

5. América de Cali | 77 puntos (clasificando a Copa Sudamericana 2026)

6. Junior de Barranquilla | 73 puntos (cupo a Copa Sudamericana 2026)

7. Millonarios – 73 puntos (fuera de zona de cupos)

8. Atlético Bucaramanga | 66 puntos.

9. Once Caldas | 63 puntos.

10. Alianza Valledupar | 58 puntos.