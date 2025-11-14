Actualizado:
Tolima superó a Nacional; así quedó la Tabla de Reclasificación tras la fecha 20
Equipos ya no podrán sumar más puntos por quedar fuera de los cuadrangulares.
Ya se conocen los 8 equipos clasificados a los cuadrangulares en la presente Liga BetPlay, incluso, la Dimayor ya definió la conformación de los grupos, donde alcanzó a entrar tanto Santa Fe como América de Cali, conjuntos que estaban luchando en la última fecha por avanzar a esa instancia.
Ahora los equipos clasificados afrontan una nueva fase del torneo, sin embargo, podrán seguir sumando puntos para la Tabla de Reclasificación, la cual recordemos ofrece cupos a competencias internacionales para el 2026.
Así quedó la Tabla de Reclasificación previo al inicio de los cuadrangulares
Para destacar en los resultados de la última fecha de la fase de todos contra todos, cabe mencionar el triunfo de Junior por 2-1 sobre Atlético Nacional, la goleada 3-0 del Medellín al América de Cali, la victoria del Pasto por 3-0 ante Bucaramanga y el buen trabajo del Tolima derrotando 2-1 a Águilas Doradas.
Equipos como Millonarios y Once Caldas no lograron avanzar en el torneo, así que no podrán sumar más puntos en la Tabla de Reclasificación, por eso, deberán poner atención a lo que suceda en los cuadrangulares, pues se podrían liberar algunos cupos sabiendo que varios de los clasificados a esa instancia están delante de ellos y podrían resultar campeones de la liga o de Copa BetPlay.
1. Independiente Medellín | 87 puntos (cupo a fase previa de Copa Libertadores 2026)
2. Deportes Tolima | 82 puntos (cupo a fase previa de Copa Libertadores 2026)
3. Atlético Nacional | 80 puntos (clasificando a Copa Sudamericana 2026)
4. Independiente Santa Fe | 80 puntos (ya tiene cupo a fase de grupos de Libertadores 2026 por ser campeón de la liga del primer semestre del año)
5. América de Cali | 77 puntos (clasificando a Copa Sudamericana 2026)
6. Junior de Barranquilla | 73 puntos (cupo a Copa Sudamericana 2026)
7. Millonarios – 73 puntos (fuera de zona de cupos)
8. Atlético Bucaramanga | 66 puntos.
9. Once Caldas | 63 puntos.
10. Alianza Valledupar | 58 puntos.
Así se reparten los cupos a torneos internacionales en el fútbol colombiano
Recordemos que la Dimayor ofrece dos cupos a Copa Libertadores a los equipos que resulten campeones en los dos torneos del año (ya está Santa Fe), además, otorga dos cupos más a la fase previa del torneo internacional para los primeros ubicados en la Tabla de Reclasificación, sin embargo, si esos equipos ya tienen cupo por ser campeones, los siguientes en ese escalafón ganarán aquel boleto.
Además, los tres equipos siguientes en la Tabla de Reclasificación clasificarán a la Copa Sudamericana, competencia a la que también ganará acceso el campeón de la Copa BetPlay.
