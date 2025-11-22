Los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II están que arden en busca de definir a los finalistas del segundo torneo del Fútbol Profesional Colombiano. Deportes Tolima, que logró el punto invisible al ser segundo en la tabla de posiciones de la fase regular, debutará en casa en esta instancia final, mientras que Bucaramanga saldrá de la ciudad para arañar unidades de visitante.

Vea también: Mourinho pone como ejemplo a Richard Ríos: “No es negociable”

En el primer partido, Deportes Tolima logró conseguir un resultado positivo para poder encaminar una posible clasificación de cara a la final. Samuel Velásquez, lateral del cuadro ‘Pijao’ se adelantó y envió un mensaje claro con la ambición de jugar la final en el Estadio Manuel Murillo Toro a final del año.

Fortaleza no pudo respetar la casa y arrancó su primera experiencia en cuadrangulares con derrota con el Tolima. Los tolimenses tienen el liderato en sus manos gracias al punto invisible, dado que Atlético Bucaramanga también sumó de a tres.

Atlético Bucaramanga también arrancó con pie derecho los cuadrangulares superando por la mínima diferencia a Independiente Santa Fe con un solitario tanto de Luciano Pons, uno de los máximos artilleros de la Liga BetPlay 2025-II. Duelo de ganadores en la fecha inicial que se enfrentan para empezar a definir el grupo.

Le puede interesar: [VIDEO] Luis Suárez sigue demoledor en Portugal: golazo para jugar octavos de final

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER DEPORTES TOLIMA VS ATLÉTICO BUCARAMANGA ESTE SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE

Por la segunda fecha del cuadrangular semifinal, Deportes Tolima recibe en el Manuel Murillo Toro la visita de Atlético Bucaramanga por el Grupo B. El partido se podrá ver a través de la pantalla de Win Sports + y Win Sports Online a partir de las 7:30 de la noche en horario de Colombia.

MÁS HORARIOS DEL DEPORTES TOLIMA VS ATLÉTICO BUCARAMANGA

Colombia, Ecuador y Perú: 7:30 P.M.

México: 6:30 P.M.

Lea también: Es oficial: Millonarios tiene nuevo director deportivo

Bolivia y Venezuela: 8:30 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 9:30 P.M.