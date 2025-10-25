Tolima vs Cali EN VIVO, 25 de octubre: hora y canal para ver Liga BetPlay

Con realidades distintas, pero aspirando a sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, el Deportes Tolima buscará llegar al puntaje ideal en esta fecha para estar ya en la siguiente fase, mientras que el Deportivo Cali necesita sumar de a tres para acercarse a los ocho primeros.

Cali tiene la obligación después de que Alianza Valledupar FC y Águilas Doradas ganaran sus respectivos partidos y se afianzaran en la parte de privilegio de la clasificación.

Deportes Tolima, por su parte, ha tenido una irregularidad en el torneo siendo una montaña rusa en cuanto a sus resultados. Gana un juego, pierde el otro y así se ha comportado su desempeño a lo largo de todo este segundo semestre bajo la dirección técnica de Lucas González.

El Tolima aparece en esta fecha 17 en la sexta casilla con 26 puntos y sumar de a tres sería estar a solo una unidad de ese puntaje perfecto para sellar la clasificación para los cuadrangulares, mientras que una victoria del Cali permitirá ascender a los 23 puntos y estar cerca del selecto grupo de los ocho primeros clasificados.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER DEPORTES TOLIMA VS DEPORTIVO CALI ESTE SÁBADO 25 DE OCTUBRE POR LA LIGA BETPLAY 2025-II

El partido entre Deportes Tolima vs Deportivo Cali cuenta con la necesidad de ambas instituciones por sellar la clasificación. La victoria de los tolimenses los acercaría a ese privilegio, mientras que si los caleños ganan su respectivo partido, todavía no estarían adentro, pero se acomodarían en una zona buena para lograrlo en el futuro. El partido se podrá ver por Win Sports + a partir de las 3 de la tarde.

MÁS HORARIOS DEL DEPORTES TOLIMA VS DEPORTIVO CALI

Colombia, Ecuador y Perú: 3:00 P.M.

México: 2:00 P.M.

Bolivia y Venezuela:4:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:00 P.M.