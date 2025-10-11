Tolima vs Envigado EN VIVO, 11 de octubre: hora y canal para ver Liga BetPlay

Se abre el telón de la fecha 15 con un vibrante partido que tiene realidades sumamente distintas en el Estadio Manuel Murillo Toro. Deportes Tolima enfrentará al Envigado FC con la necesidad, por un lado, del cuadro tolimense de afianzarse en la parte alta de la tabla de posiciones, mientras que el equipo visitante jugará por el honor, después de confirmarse su descenso.

Los dirigidos por Lucas González han tenido una campaña de puntos altos y luego, de un momento a otro, su nivel cae considerablemente. Tiene un partido bueno y luego uno malo que pone en problemas al entrenador bogotano.

Por su parte, los dirigidos por Andrés Orozco confirmaron su descenso de manera prematura después de perder contra el Atlético Bucaramanga en la fecha pasada, lo que significó su caída al Torneo BetPlay. Bajo ese panorama, buscarán el ascenso en el siguiente año con la necesidad de regresar a la máxima categoría.

Un juego de realidades distintas que podría dejar al Deportes Tolima en la segunda posición de manera parcial a la espera de lo que pase con los otros clubes que están en la pelea por subir escalones en la tabla de posiciones. Los tolimenses harían 26 puntos y se pondrían a solo uno del liderato en manos del Bucaramanga.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER DEPORTES TOLIMA VS ENVIGADO FC POR LA FECHA 15 DE LA LIGA BETPLAY ESTE SÁBADO 11 DE OCTUBRE

El partido entre Deportes Tolima vs Envigado FC de la Liga BetPlay 2025-II que se jugará en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué se podrá ver a partir de las 3 de la tarde en hora colombiana. El juego tendrá señal de televisión por Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 3:00 P.M.

México: 2:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 4:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 5:00 P.M.