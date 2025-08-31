Tolima vs Fortaleza EN VIVO, 31 de agosto: hora y canal para ver Liga BetPlay

El cierre de la jornada dominical de la Liga BetPlay tendrá un vibrante partido entre el Deportes Tolima y Fortaleza CEIF con la necesidad de ambas escuadras de sumar de a tres para sumarse a la misma línea del Deportivo Independiente Medellín como segundos detrás del Junior.

Deportes Tolima con Lucas González tuvo un inicio del campeonato difícil por el cambio de un director técnico con una nueva idea y con la necesidad de implantar su manera de jugar. Eliminados de la Copa BetPlay, les queda la Liga para aspirar a un título. Sin embargo, poco a poco vinieron obteniendo buenos resultados para sumarse a la parte alta.

Por otro lado, Fortaleza que visita Ibagué es un equipo joven con un Sebastián Oliveros que vuelve a tomar las riendas y que deja a la institución en la parte alta alejándose del descenso y buscando sellar la clasificación pronto. Encontraron soluciones en la ofensiva con Emilio Aristizábal que viene dulce y que fue convocado a la selección Sub-20.

Este será un partido importante con el anhelo de sumar otros tres puntos para ponerse en el segundo puesto con Medellín a solo una unidad del líder Junior de Barranquilla.

DEPORTES TOLIMA VS FORTALEZA ESTE DOMINGO 31 DE AGOSTO: HORA Y CANAL PARA VER EL PARTIDO DE LA FECHA 9

En el Estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, Deportes Tolima recibirá la visita de Fortaleza en un partido atractivo para terminar la fecha 9 en su jornada dominical. El juego iniciará a partir de las 6:20 de la tarde y tendrá señal de Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 6:20 P.M.

México: 5:20 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 7:20 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8:20 P.M.