TOLIMA vs LLANEROS EN VIVO 6 de septiembre: Hora y canal para ver Liga Betplay

El equipo de Lucas González viene en una buena racha, pese a la eliminación de copa que quedó demostrado que fue un traspié, Tolima viene mostrando un muy buen futbol y así lo ratifican los resultados. Por liga no pierde desde el 12 de julio cuando cayó frente al Pasto, viene de empatar con Fortaleza, ganarle a Once Caldas y a Millonarios. Con un importantísimo Brayan Rovira el equipo ha encontrado una estabilidad y frescura en el juego, una filosofía de juego típica de su entrenador que parece haber aprendido de sus errores y está convirtiendo a este Tolima en un equipo muy completo.

En el lado del local está una de las sorpresas de este semestre, el equipo llanero está sexto con 14 unidades y pese a los últimos resultados había conseguido victorias muy importantes como el 3-0 con Cali o el 1-0 en Bogotá frente a Millonarios. El equipo de José Luis García recibe a un cuadro pijao en racha, pero busca recuperar su buen momento y seguir compitiendo por una histórica clasificación a cuadrangulares. Los últimos resultados no lo acompañan ya que tiene 2 derrotas en los últimos 3 partidos incluyendo el doloroso 4-0 frente a Junior la fecha anterior.