Duelo de realidades distintas en la Liga BetPlay 2025-II con un Deportes Tolima que ya aseguró la clasificación matemáticamente gracias a la victoria de la fecha pasada contra Unión Magdalena con un resultado de 0-2 en el Estadio Sierra Nevada de Santa Marta.

Ese marcador le permitió llegar a 32 unidades y estar dentro de los clasificados por la diferencia amplia de gol que tienen. La irregularidad de Lucas González con el cuadro tolimense debe terminar el torneo con los seis puntos restantes para poder alcanzar las primeras posiciones que representarán la ventaja deportiva para los cuadrangulares.

En el caso de Llaneros FC, el equipo de Villavicencio ha perdido contra Atlético Bucaramanga y frente a Nacional y de esa manera llegará a este partido en Ibagué. Fuera de los ocho, el elenco del llano tiene todavía la posibilidad de sellar su paso a los cuadrangulares en un torneo histórico.

La necesidad recae en Llaneros que debe cortar una mala racha de derrotas, reaccionar a buena hora y superar a un rival directo en la pelea por un título en este segundo semestre. Uno de los objetivos que se trazaron ya se logró con sostener la categoría y no caer al Torneo BetPlay.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE DEPORTES TOLIMA VS LLANEROS FC ESTE VIERNES 7 DE NOVIEMBRE POR LA LIGA BETPLAY 2025-II

El partido que se jugará en el Estadio Manuel Murillo Toro por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2025-II entre el Deportes Tolima vs Llaneros FC empezará a partir de las 8:20 de la noche en horario de Colombia. El juego se podrá ver por la señal de Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO DEPORTES TOLIMA VS LLANEROS FC

Colombia, Ecuador y Perú: 8:20 P.M.

México: 7:20 P.M.

Bolivia y Venezuela: 9:20 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 10:20 P.M.