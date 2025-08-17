Tolima vs Millonarios EN VIVO, 17 de agosto: hora y canal para ver Liga BetPlay

Nuevo examen en la Liga BetPlay para Millonarios que deberá pasar en condición de visitante contra un Deportes Tolima que acabó de ser eliminado en la Copa BetPlay frente al Real Cundinamarca. El club dirigido por David González no puede perder y debe reaccionar.

David González y Lucas González se juegan sus cartas en un momento complejo para los dos, perro que parece ser más difícil para Millonarios. El equipo bogotano no ha sumado de a tres en la competencia y apenas tiene un punto por un empate contra el Deportivo Cali. Dar el golpe en Ibagué será necesario en busca de reaccionar con muchas fechas restantes de cara a sellar la clasificación.

Deportes Tolima sufrió en la Copa BetPlay y no pudo cumplir con el primer objetivo de sellar el paso a los octavos de final. Se le escapó contra un elenco del Torneo BetPlay y ahora, volviendo a la realidad en la Liga, necesita sumar de a tres para meterse en la parte alta con 13 puntos a uno del Junior que deberá enfrentar a Bucaramanga en el cierre de la fecha.

Por su parte, Millonarios espera sumar sus primeros puntos en la séptima fecha para salir del fondo de la tabla y acercarse cada vez más a la zona de clasificación. Además, el club bogotano tiene dos partidos menos que deberá cumplir con la agenda ante Unión Magdalena el 20 de agosto y con Deportivo Pasto.

DEPORTES TOLIMA VS MILLONARIOS HORA Y CANAL PARA VER LA LIGA BETPLAY ESTE DOMINGO 17 DE AGOSTO

Este domingo 17 de agosto, Deportes Tolima recibe la visita de Millonarios en el Estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué. Un duelo de necesitados, especialmente el elenco albiazul de David González. El juego será a partir de las 6:10 P.M. en horario de Colombia. Será televisado por Win Sports y Win Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 6:10 P.M.

México: 5:10 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 7:10 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8:10 P.M.