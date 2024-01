Tomás Ángel se queda sin opciones: otro club histórico lo descartó

El delantero de 20 años Tomás Ángel Gutiérrez no define su futuro después de haber salido de Atlético Nacional. El atacante ha sido relacionado con otros importantes clubes del Fútbol Profesional Colombiano como América de Cali, Independiente Santa Fe y Millonarios, pero no ha podido llegar a un acuerdo en las negociaciones.

A pocos días para que comience la Liga BetPlay, Ángel volvió a ser vinculado con otra histórica institución. Se trata de Deportes Tolima.

Según algunas versiones, el atacante de 20 años habría sido ofrecido al conjunto 'pijao' como posible refuerzo para 2024, teniendo en cuenta la necesidad que tiene la institución ibaguereña de sumar un nuevo elemento en la parte ofensiva.

Sin embargo, cualquier posibilidad de que Tomás Ángel se sume a Deportes Tolima quedó descartada por su presidente César Camargo.

El directivo explicó en diálogo con Los Dueños del Balón Ibagué que no se ha contactado con nadie para negociar la vinculación del atacante.

"Los rumores no ayudan a construir y crean falsas expectativas. El jugador Tomás Ángel tiene todos los pergaminos para estar en nu buen club, pero no nos hemos contactado con él. Ni ha estado en el rumbo. No es algo que tengamos sobre la mesa", dijo Camargo.

El directivo finalizó su intervención explicando que en el proyecto para 2024 Deportes Tolima pretende darle un lugar importante a los jugadores de sus divisiones menores, por lo que no han hecho fichajes de gran renombre.