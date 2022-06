Tome nota: Las fechas para los 'clásicos' de la siguiente Liga Betplay

La Liga Betplay-II está por arrancar, el segundo torneo del fútbol profesional colombiano ya calienta motores y tiene definido su calendario. Tras un primer semestre con varios equipos grandes de flojas campañas, la expectativa surge para el próximo torneo.

Par los fanáticos uno de los temas favoritos del siguiente campeonato son las fechas de los clásicos. Los hinchas aguardan por saber cuando se jugarán los partidos más taquilleros y con mayor rivalidad en la Liga.

La Dimayor definió los calendarios y así se jugarán todos los clásicos que involucran a los 7 equipos con mayor hinchada en el país y también quedo conformada la jornada 10 que corresponderá a los clásicos regionales.

¿Cuándo se juegan los clásicos de la Liga Betplay?

América vs Nacional 2 de octubre

Nacional vs Millonarios 17 de julio

Millonarios vs América 25 de spetiembre

Junior vs Nacional 13 de julio

América vs Junior 21 de agosto

Junior vs Millonarios 21 de septiembre

Millonarios vs Cali 7 de agosto

Fecha 10 de Clásicos Regionales (4 de septiembre)

América vs Cali

Medellín vs Nacional

Millonarios vs Santa Fe

Unión Magdalena vs Junior

Pereira vs Once Caldas

Bucaramanga vs Alianza

Envigado vs Águilas

Patriotas vs Equidad

Tolima vs Cortuluá

Pasto vs Jaguares

Partidos destacados de Nacional



Nacional vs Cali 18 de septiembre

Santa Fe vs Nacional 21 de septiembre

Nacional vs Medellín 16 de octubre

Partidos destacados del América

Santa Fe vs América 31 de julio

Medellín vs América 11 de septiembre

Cali vs América 9 de octubre

Partidos destacados de Millonarios

Millonarios vs Medellín 18 de septiembre

Santa Fe vs Millonarios 12 de octubre

Partidos destacados del Junior

Junior vs Santa Fe 24 de julio

Junior vs Medellín 14 de agosto

Junior vs Cali 2 de octubre

Junior vs Unión Magdalena 12/10

Partidos destacados del Cali

Cali vs Medellín 17 de julio

Santa Fe vs Cali 23 de octubre