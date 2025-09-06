Actualizado:
Sáb, 06/09/2025 - 23:35
Torres no pudo en su regreso contra Santa Fe: esta es la nueva excusa
Se vivió un nuevo empate entre Santa Fe vs Millonarios en la Liga BetPlay y Hernán Torres no se guardó nada
Llegó a su fin la jornada de clásicos de la Liga BetPlay que se vivió el sábado 6 de septiembre, en donde hubo gran cantidad de goles desde el inicio con Deportivo Pereira y Once Caldas, pero también resultados sorpresivos como la victoria de Unión Magdalena sobre Junior de Barranquilla y el empate sin goles entre Millonarios y Santa Fe.
El clásico capitalino era uno de los más esperados en esta jornada y las expectativas eran bastante altas frente a ello, aunque los equipos terminaron decepcionando con un partido sin goles. Esta era una "prueba de fuego" para Hernán Torres, quien volvía a dirigir en un duelo ante Santa Fe, pero las cosas no salieron como lo esperaba, agudizando el mal momento 'embajador' y causando que.
Le puede interesar: Santa Fe humilló a Millonarios y Falcao en el clásico de Liga BetPlay
Hernán Torres fue crítico tras el empate de Millonarios vs Santa Fe como local
Millonarios auspició como local en esta nueva fecha de la Liga BetPlay, la cual no era como las otras, ya que al frente tendría un difícil rival como lo es Independiente Santa Fe, vigente campeón del certamen y con el cual había una deuda pendiente por lo ocurrido en los cuadrangulares finales del semestre de apertura.
Además, este duelo era el regreso de Hernán Torres a un clásico capitalino dirigiendo al cuadro 'embajador', aunque sin tener el mejor presente deportivo, ya que una serie de resultados negativos en Copa BetPlay no han permitido que el tolimense convenza del todo y ahora con este empate su credibilidad sigue disminuyendo.
"No hay tiempo para trabajar porque es muy poco el espacio que tengo debido a la cantidad de partidos, pero de poco le vamos metiendo cositas y a medida que se trabaje y el grupo coja confianza mejoraremos. Nos falta la puntada final, nos falta definir. El equipo tuvo posibilidades, ha tenido una baja como cualquier otro, pero estamos trabajando para salir de esto porque así es Millonarios y tenemos sí o sí salir de esto".
En otras noticias: ¿Giordana es el delantero más sobrevalorado de Millonarios?
Lea también: Millonarios se queda sin figura: dura sanción de DIMAYOR antes del clásico
Próximo reto de Hernán Torres con Millonarios en la Liga BetPlay
El siguiente compromiso que deberá asumir Hernán Torres como director técnico de Millonarios en la Liga BetPlay corresponderá al duelo atrasado de la fecha 2 contra Deportivo Pasto. Este enfrentamiento se llevará a cabo el miércoles 10 de agosto en el Estadio El Campín sobre las 19:30 hora local y con ello ya se pondrían al día en cuanto al calendario de la competencia.
Fuente
Antena 2