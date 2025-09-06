Torres no pudo en su regreso contra Santa Fe: esta es la nueva excusa

Llegó a su fin la jornada de clásicos de la Liga BetPlay que se vivió el sábado 6 de septiembre, en donde hubo gran cantidad de goles desde el inicio con Deportivo Pereira y Once Caldas, pero también resultados sorpresivos como la victoria de Unión Magdalena sobre Junior de Barranquilla y el empate sin goles entre Millonarios y Santa Fe.

El clásico capitalino era uno de los más esperados en esta jornada y las expectativas eran bastante altas frente a ello, aunque los equipos terminaron decepcionando con un partido sin goles. Esta era una "prueba de fuego" para Hernán Torres, quien volvía a dirigir en un duelo ante Santa Fe, pero las cosas no salieron como lo esperaba, agudizando el mal momento 'embajador' y causando que.

Hernán Torres fue crítico tras el empate de Millonarios vs Santa Fe como local

Millonarios auspició como local en esta nueva fecha de la Liga BetPlay, la cual no era como las otras, ya que al frente tendría un difícil rival como lo es Independiente Santa Fe, vigente campeón del certamen y con el cual había una deuda pendiente por lo ocurrido en los cuadrangulares finales del semestre de apertura.

Además, este duelo era el regreso de Hernán Torres a un clásico capitalino dirigiendo al cuadro 'embajador', aunque sin tener el mejor presente deportivo, ya que una serie de resultados negativos en Copa BetPlay no han permitido que el tolimense convenza del todo y ahora con este empate su credibilidad sigue disminuyendo.