Torres sorprende vs Águilas Doradas: el olvidado que vuelve a Millonarios

Hernán Torres debutó en su segundo ciclo como director técnico de Millonarios en la Copa BetPlay. Infortunadamente, el comienzo no fue como se esperaba por una dura derrota ante el Real Cartagena que puso en problemas la clasificación para los octavos de final.

Pese al sufrimiento, Hernán Torres y sus dirigidos celebraron la clasificación para los octavos en donde enfrentarán a Envigado con la necesidad de seguir peleando para llegar a la definición del título y alcanzar la Copa Sudamericana, dado que se alejan en la reclasificación por el mal momento que viven en la Liga BetPlay.

Hasta la última fecha, Millonarios por fin pudo celebrar de a tres en el rentado local al superar al Junior de Barranquilla en Bogotá con una goleada que despierta la ilusión en los hinchas, directivos y cuerpo técnico. En ese encuentro, aunque ya no estaba David González, el entrenador que tomó las riendas fue Carlos Giraldo.

Aunque ese encuentro no tuvo la presencia del entrenador ibaguereño que estuvo en el palco de El Campín, el nuevo cuerpo técnico sacó de la convocatoria a Jorge Cabezas Hurtado, uno de los fichajes que llegó para este semestre. En ese orden de ideas, el delantero con pasado en el Watford de Inglaterra tampoco estuvo ante Real Cartagena.

LA NOVEDAD EN LA CONVOCATORIA DE MILLONARIOS

El primer partido de Hernán Torres sirvió para sacar algunas conclusiones. Tal vez por seguir con la misma línea de Carlos Giraldo que estaba involucrado en el día a día de Millonarios, dejó afuera a Jorge Cabezas Hurtado que lo trajeron como una de las esperanzas al club.

No tenía una lesión ni alguna sanción que le impidiera estar, pues, solo fue por decisión técnica que se perdió dos partidos. Bajo ese panorama, Hernán Torres lo tendrá en cuenta para visitar a Águilas Doradas como uno de los convocados, y, seguramente, probará con el delantero que ya mostró su buen nivel contra el Deportivo Cali durante la primera parte.

La convocatoria tiene esa novedad de Jorge Cabezas Hurtado como la única sorpresa. Torres tampoco citó a Sebastián Mosquera que tampoco estuvo en su debut contra Real Cartagena y sí estuvo frente al Junior sumando algunos minutos. De ahí en más, el tolimense tendrá a los mismos futbolistas que convocó para la Copa.

¿QUÉ PASÓ CON GUILLERMO DE AMORES?

La salida de Álvaro Montero se convirtió en un dolor de cabeza para Millonarios y no pudo reponerse con Diego Novoa ni con Guillermo De Amores que esperaba ser la garantía para la escuadra embajadora. El uruguayo sembró dudas en el partido por la Copa con varias salidas a destiempo que costaron bastante y pudieron ser capitalizadas por el Real Cartagena.

Sumado a lo anterior, cometió un penal cuando Wilfrido De La Rosa alargó el balón y parecía no ser ningún problema para Millonarios, y en el segundo tanto, se tiró tarde y no alcanzó a volar al palo por donde ingresó el balón tras un testarazo goleador.

De acuerdo con Guillermo Arango, Hernán Torres habría llamado nuevamente Iván Mauricio Arboleda por las dudas que ha dejado Guillermo De Amores desde que llegó a Millonarios. No obstante, por ahora no hay confirmación del fichaje de un guardameta en este libro de pases de jugadores libres.

En ese sentido, Hernán Torres citó a Guillermo De Amores junto con Diego Novoa para enfrentar a Águilas Doradas en suelo antioqueño. Seguramente, el uruguayo seguirá siendo el titular.