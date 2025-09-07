Torres tomó radical decisión con Leonardo Castro tras su ausencia ante Santa Fe

Llegó a su fin una nueva edición del clásico entre Santa Fe y Millonarios, justamente el compromiso 323 que terminó con un cuestionable empate sin goles, el 108 para ser exactos entre ambas escuadras, lo que dejó decepcionados a los fanáticos y más de 30.000 hinchas que estuvieron presentes en el Estadio El Campín.

El cuadro 'embajador' auspició como local en un compromiso que era importante para Hernán Torres, quien volvió a dirigir un clásico ante Santa Fe después de más de 10 años. Sin embargo, el estratega tolimense terminó decepcionando nuevamente tras su llegada como reemplazo de David González, pero este hecho no fue el único protagonista del encuentro, ya que también brilló la ausencia de Leonardo Castro, quien se suponía ya se habría recuperado y estaba listo para disputar este duelo.

Torres confesó la razón por la que Castro se perdió el clásico ante Santa Fe

El Estadio El Campín le abrió las puertas a otro enfrentamiento entre Millonarios y Santa Fe, el cual terminó con un amargo empate 0-0 que terminó beneficiando solo al cuadro 'cardenal', el cual sumó un valioso punto que le permitió tener de nuevo un puesto dentro de los ocho mejores equipos de la competencia.

Por el lado de Millonarios y Hernán Torres el panorama sigue siendo bastante negativo, ya que desde que llegó ha sumado cuatro partidos en donde solo ha obtenido una victoria. La falta de gol es uno de los principales inconvenientes que ha tenido el tolimense, por lo que en la rueda de prensa post partido le preguntaron por la ausencia de Leonardo Castro, a quien ya se le había visto entrenando y se conoció un parte médico alentador para regresar a jugar el clásico. Aún así, Torres confirmó que quería darle un poco más de descanso, pero que lo más probable sería contar con él para el partido aplazado ante Pasto.