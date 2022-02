Torres y su alegría tras el título con Tolima: "Por fin quedamos campeones en Ibagué"

Hernán Torres consiguió su segundo título con el Deportes Tolima. El más reciente fue la Superliga Betplay al vencer al Deportivo Cali en el estadio Manuel Murillo Toro. En la entrevista concedida al programa Planeta Fútbol de Antena 2, el estratega tolimense indicó las ventajas que tiene el Tolima 2022 las cuales dijo que “es un equipo con mejor pie, más rápido y equilibrado”.

Por otra parte, recordó el momento cuando el árbitro del compromiso dio por finalizado el partido, pues él es una persona que muy poco celebra, pero en esta oportunidad se le vio contento y celebrando el título obtenido: “Por fin Tolima quedó campeón en Ibagué, tenía algo en la mente y me llegó la fortuna de conseguir el título en nuestra casa con nuestra hinchada y el estadio lleno; pues la final anterior con el Cali fue frustrante para mí, pero me sentí feliz” por haber obtenido el título de la Superliga.

Le puede interesar: Junior se ilusiona ante Tolima: Lo que se supo del regreso de Fernando Uribe

Por otra parte, Torres opinó sobre el nivel que han mostrado Millonarios y Atlético Nacional en la Copa Libertadores donde ambas escuadras cayeron en sus respectivos compromisos: “Hay situaciones que a veces se le salen del fútbol e inciden para que los resultados no se dén, pero hoy en día no se mira si se jugó bien o no sino por los resultados, y hay veces que suceden cosas que se salen de las manos”.

Ya entrando en el caso de su equipo, el técnico tolimense se refirió sobre la lesión que ha tenido Anderson Plata, quien desde la final pasada ante el Cali presentó un “problema muscular en la parte posterior; se recuperó y ya estaba a tono, pero le entró el virus” y lo alejó unos días más del terreno de juego. No obstante, Torres dejó claro que ya está bien y estará mañana ante Junior de Barranquilla.

Vea también: Cruz Real envía mensaje al hincha de Junior antes de visitar a Tolima por Liga BetPlay

El Tolima buscará una victoria que le permita seguir en el liderato, pues tiene dos puntos de ventaja sobre Nacional y Millonarios que lo escoltan con 17 unidades de 24 posibles.