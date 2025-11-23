Tras la polémica en Argentina ¿Habrá tres campeones en Colombia?

La respuesta de Dimayor: por ahora, no hay cambios

Ante los rumores, el presidente de la entidad, Carlos Mario Zuluaga, fue directo y desmintió que exista una propuesta formal para reformar el sistema de competencia en la Liga BetPlay.

“Para nosotros fue una novedad lo que pasó en Argentina, pero no se ha llevado esa idea a la Asamblea, ningún club lo ha llevado como propuesta. En caso de llevarlo, la Asamblea será quien tome la decisión”, afirmó Zuluaga en diálogo con Caracol Radio.

Con esto, Dimayor descarta que la medida esté en marcha o en evaluación interna, pero la deja abierta. Si algún dirigente presenta la propuesta, deberá ser discutida por los 37 clubes asociados y sometida a votación. Nada está descartado de manera definitiva.

¿Cómo afectaría a la Liga BetPlay?

Si la medida estuviera vigente hoy, el principal beneficiado sería Independiente Medellín, que actualmente lidera la reclasificación con amplia ventaja y sumaría una estrella sin necesidad de final.

Aunque la propuesta no existe oficialmente, el debate se abrió y podría llegar en cualquier momento a la mesa de los directivos, sobre todo en un fútbol colombiano acostumbrado a reformas constantes.