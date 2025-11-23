Actualizado:
Tras la polémica en Argentina ¿Habrá tres campeones en Colombia?
La Dimayor aclaró la situación ante las dudas.
La idea comenzó a circular con fuerza en redes y debates futboleros ¿podría Colombia copiar el modelo que recientemente aplicó el fútbol argentino, donde se otorgó una estrella al equipo líder de la tabla anual? La discusión llegó tan lejos que la Dimayor tuvo que pronunciarse para aclarar el panorama.
Todo surgió luego de que en Argentina se tomara la polémica decisión de reconocer a Rosario Central como campeón por ser el mejor en la tabla total del año, un título que muchos consideran administrativo. Ese precedente encendió las alarmas en Colombia, donde algunos imaginaron un 2026 con tres campeones por temporada, Apertura, Finalización y Reclasificación.
La respuesta de Dimayor: por ahora, no hay cambios
Ante los rumores, el presidente de la entidad, Carlos Mario Zuluaga, fue directo y desmintió que exista una propuesta formal para reformar el sistema de competencia en la Liga BetPlay.
“Para nosotros fue una novedad lo que pasó en Argentina, pero no se ha llevado esa idea a la Asamblea, ningún club lo ha llevado como propuesta. En caso de llevarlo, la Asamblea será quien tome la decisión”, afirmó Zuluaga en diálogo con Caracol Radio.
Con esto, Dimayor descarta que la medida esté en marcha o en evaluación interna, pero la deja abierta. Si algún dirigente presenta la propuesta, deberá ser discutida por los 37 clubes asociados y sometida a votación. Nada está descartado de manera definitiva.
¿Cómo afectaría a la Liga BetPlay?
Si la medida estuviera vigente hoy, el principal beneficiado sería Independiente Medellín, que actualmente lidera la reclasificación con amplia ventaja y sumaría una estrella sin necesidad de final.
Aunque la propuesta no existe oficialmente, el debate se abrió y podría llegar en cualquier momento a la mesa de los directivos, sobre todo en un fútbol colombiano acostumbrado a reformas constantes.
Por ahora, Colombia seguirá teniendo dos campeones por año. No habrá estrella para el líder de reclasificación, ni un tercer título en juego. Pero la puerta no está cerrada. Si algún club quiere llevar la discusión a la Asamblea, podría convertirse en uno de los grandes temas para 2026.
