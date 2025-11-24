Actualizado:
Lun, 24/11/2025 - 14:39
Tres bajas en Santa Fe para recibir a Tolima por cuadrangulares
El Campín albergará el partido por la tercera fechas de las semifinales de Liga Betplay.
Independiente Santa Fe tendrá varias bajas importantes para recibir a Deportes Tolima este martes 25 de noviembre, en juego clave de la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay. El compromiso será en El Campín desde las 7:30 de la noche.
El León llega con buen impulso tras vencer 3-0 a Fortaleza, resultado que lo dejó con tres puntos y en plena pelea dentro del grupo B, tras haber iniciado con derrota.
Tolima, por su parte, empató 0-0 con Bucaramanga y alcanzó cuatro unidades, por lo que llega al duelo como líder de la zona y con la ventaja deportiva que obtuvo en la fase regular.
Tras bajas de Santa Fe contra Tolima
Santa Fe tendrá tres bajas obligadas: Elvis Perlaza, expulsado ante Fortaleza; Yilmar Vélasquez, por acumulación de cinco amarillas; y Jorge Luis Ramos, quien sufrió una sobrecarga muscular.
Ante estas ausencias, es muy posible que Jhon Meléndez actúe como lateral y que el mediocampista Ewil Murillo aparezca como inicialista para reforzar la mitad del campo.
El cuadro bogotano está obligado a ganar si quiere cerrar la primera vuelta del cuadrangular con opciones reales de pelear el liderato y meterse en la disputa por la final.
El encuentro se jugará con algunas tribunas restringidas debido al montaje de estructuras para un concierto programado en los próximos días en El Campín.
El otro partido del grupo enfrentará a Bucaramanga y Fortaleza en el estadio Américo Montanini, choque en el que -para los intereses de Santa Fe- conviene un empate o una victoria de los visitantes.
