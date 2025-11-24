Tres bajas en Santa Fe para recibir a Tolima por cuadrangulares

Independiente Santa Fe tendrá varias bajas importantes para recibir a Deportes Tolima este martes 25 de noviembre, en juego clave de la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay. El compromiso será en El Campín desde las 7:30 de la noche.

El León llega con buen impulso tras vencer 3-0 a Fortaleza, resultado que lo dejó con tres puntos y en plena pelea dentro del grupo B, tras haber iniciado con derrota.

Tolima, por su parte, empató 0-0 con Bucaramanga y alcanzó cuatro unidades, por lo que llega al duelo como líder de la zona y con la ventaja deportiva que obtuvo en la fase regular.

Tras bajas de Santa Fe contra Tolima

Santa Fe tendrá tres bajas obligadas: Elvis Perlaza, expulsado ante Fortaleza; Yilmar Vélasquez, por acumulación de cinco amarillas; y Jorge Luis Ramos, quien sufrió una sobrecarga muscular.