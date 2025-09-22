Tres cambios que tendrá la Liga Betplay 2026; los confirmó Dimayor

Desde que Carlos Mario Zuluaga asumió en la Presidencia de Dimayor, ha habido el rumor de que surgirán varios cambios en en la Liga y el Torneo Betplay, sobre todo pensando en la Copa del Mundo que se realizará en 2026.

Con el fin de evitar que las finales del fútbol colombiano se crucen con partidos de fase de grupos del Mundial, Dimayor ha sugerido algunas modificaciones en el calendario, y estas fueron explicadas por el presidente de la entidad.

Los cambios que tendrá la Liga Betplay para 2026

Previo a la final de la Liga Betplay Femenina del pasado domingo 21 de septiembre, Carlos Mario Zuluaga dialogó con Win Sports, y allí expuso que la primera decisión para el certamen masculino del primer semestre de 2026 es que este inicie el segundo fin de semana de enero y termina el 5 de junio.

Cabe recordar que al menso este año, la final de vuelta de la Liga Betplay finalizó el domingo 29 de junio, por lo que se reduciría el campeonato unos 24 días para evitar cruzarse con el Mundial.