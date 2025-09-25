Actualizado:
Tres candidatos para dirigir a Pasto tras la renuncia de Camilo Ayala
Los Volcánicos se quedaron sin entrenador debido a varias polémicas.
Deportivo Pasto se quedó sin entrenador luego de la renuncia de Camilo Ayala, pese a que aún no ha salido el comunicado oficial por parte de la institución. Aun así, ya se busca un remplazo que le ayude al equipo a salir de los últimos lugares de la Liga Betplay.
¿Por qué renunció Camilo Ayala a Deportivo Pasto?
Camilo Ayala renunció a la dirección técnica de Deportivo Pasto debido al mal rendimiento acumulado en lo corrido del segundo semestre de 2025, pues luego de doce fechas marcha último con apenas diez puntos.
Además, se cree que hay varios problemas internos en el club, los cuales se pueden ver reflejados en las denuncias de la dirigencia sobre seis futbolistas que estarían involucrados en apuestas deportivas.
Rendimiento de Camilo Ayala como técnico del Pasto
Como entrenador de Pasto, Camilo Ayala dirigió 36 partidos, donde consiguió doce victorias, diez empates y 14 derrotas. El exjugador de los nariñenses fue anunciado como DT a inicio de año.
Ahora, hay tres entrenadores que se apuntan como alternativas para dirigir a Deportivo Pasto ante la salida de Camilo Ayala del equipo, y dos de ellos son 'viejos conocidos' de la institución, con toques polémicos, inclusive.
Los técnicos que 'suenan' para llegar a Pasto
Jorge Luis Bernal: el ibaguereño de 72 años, con apenas un título de la primera división de Venezuela en su palmarés, podría llegar al Pasto luego de tres periodos al frente del equipo: 2009, 2010 y 2014.
Gustavo Florentín: el paraguayo, quien salió en medio de polémica de Pasto en diciembre de 2024 tras clasificar al equipo a cuadrangulares, podría tener un segundo paso por el equipo tras haber dirigido a Bucaramanga y Águilas Doradas.
Alexis Henríquez: actualmente al frente del Once Caldas sub 20, y sin ninguna experiencia como DT de un plantel profesional, el samario podría debutar en Deportivo Pasto como sustituto de Camilo Ayala.
