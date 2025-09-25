Tres candidatos para dirigir a Pasto tras la renuncia de Camilo Ayala

Deportivo Pasto se quedó sin entrenador luego de la renuncia de Camilo Ayala, pese a que aún no ha salido el comunicado oficial por parte de la institución. Aun así, ya se busca un remplazo que le ayude al equipo a salir de los últimos lugares de la Liga Betplay.

¿Por qué renunció Camilo Ayala a Deportivo Pasto?

Camilo Ayala renunció a la dirección técnica de Deportivo Pasto debido al mal rendimiento acumulado en lo corrido del segundo semestre de 2025, pues luego de doce fechas marcha último con apenas diez puntos.

Además, se cree que hay varios problemas internos en el club, los cuales se pueden ver reflejados en las denuncias de la dirigencia sobre seis futbolistas que estarían involucrados en apuestas deportivas.

Rendimiento de Camilo Ayala como técnico del Pasto

Como entrenador de Pasto, Camilo Ayala dirigió 36 partidos, donde consiguió doce victorias, diez empates y 14 derrotas. El exjugador de los nariñenses fue anunciado como DT a inicio de año.