Tres equipos se le apuntan a su fichaje: Fernando Uribe se despidió de Junior

Fernando Uribe fue una de las grandes figuras del FPC en el último tiempo. El delantero salió del Junior de Barranquilla después de un semestre poco brillante con el onceno tiburón y se ha pasado lesionado gran parte de la Liga Betplay.

Vea también: [Video] Como un hincha más: Jhonny Rivera y su canción para que Pereira quede campeón

Tras un año de poco brillo y estar lejos de las expectativas, el atacante busca equipo. Pesé a vivir un momento complicado, el '9' ha despertado el interés de los equipos en el balompié nacional. Desde los conjuntos más grandes del país ya se buscan alternativas para sumar al delantero como refuerzo en 2023.

Aunque den Junior no tuvo su mejor paso, algunos de los equipos grandes estarían interesados en sumar al ex Millonarios a sus filas. Se trataría de América, Deportivo Cali y Medellín Según las informaciones. los tres históricos buscan reforzar su ataque y estarían pendientes de hacer una oferta formal.

La información también revela que el jugador tiene como objetivo recuperar su mejor estado de forma y estaría pendiente por opciones para seguir su carrera en Colombia o tener una nueva chance en el terreno internacional . Aunque no hay un acuerdo oficial confirmado todo apunta a que el goleador estaría listo para tomar otro rumbo.

Sin embrago, pesé a estar en busca de equipo y no tener su mejor año en Barranquilla, el atacante se despidió de la afición del Junior de forma muy sentida. Este fue su mensaje publicado en Twitter.

Le puede interesar: [Video] Salvó a hincha del Pereira de un barra brava del DIM: heroica reacción de una periodista

Mensaje de despedida de Fernando Uribe para la hinchada de Junior

"Hoy cierro un ciclo difícil, con muchas dificultades tanto profesionales como personales, pero no puedo dejar atrás todo lo aprendido y lo vivido en una plaza especial para nuestra profesión. Quiero agradecer a Don Fuad Char y a los directivos por creer en mi, por entender y ayudarme en el momento más difícil de mi vida, lastimosamente no fue el año deportivo que me hubiera gustado retribuir, pero siempre intenté dar lo mejor cada vez que tuve la oportunidad de jugar

También agradecimiento especial a los hinchas que tuvieron mucho respeto con cada una de las situaciones que se presentaron este año. Gracias, siempre gracias a Junior”.