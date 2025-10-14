Tres equipos ya están eliminados de la Liga Betplay 2025-II

Solo restan cinco fechas de la fase regular de Liga Betplay 2025-II, y la lucha por entrar a los cuadrangulares está viva. Pero en el otro extremo también hay disputas por no caer al fondo de la tabla; y ya hay tres equipos que están eliminados del certamen.

Puede leer: Tres bajas de Colombia contra Argentina por el Mundial sub 20

Pues luego de la decimoquinta fecha, La Equidad, Boyacá Chicó y Deportivo Pasto quedaron sin opciones matemáticas de clasificar a la siguiente fase del campeonato, incluso si llegan a ganar los cinco juegos que le restan a cada uno.

El panorama para estos clubes se volvió definitivo tras la última jornada, ya que ninguno de los tres puede alcanzar el umbral de puntos necesario para entrar entre los ocho primeros (30). Con 15 unidades en disputa, los Aseguradores suman 11 puntos, mientras que Chicó y Pasto tienen 12, cifras que los dejan fuera de toda posibilidad.

En el caso de La Equidad, su temporada ha sido muy lejos de las expectativas. El equipo bogotano no ha podido encontrar regularidad ni contundencia, y marcha en el fondo de la tabla, tal como terminó en el primer semestre; en consecuencia, en 2026 luchará por no descender.