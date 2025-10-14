Actualizado:
Mar, 14/10/2025 - 09:58
Tres equipos ya están eliminados de la Liga Betplay 2025-II
En la próxima jornada se confirmarán más equipos sin opciones de avanzar a la próxima fase.
Solo restan cinco fechas de la fase regular de Liga Betplay 2025-II, y la lucha por entrar a los cuadrangulares está viva. Pero en el otro extremo también hay disputas por no caer al fondo de la tabla; y ya hay tres equipos que están eliminados del certamen.
Pues luego de la decimoquinta fecha, La Equidad, Boyacá Chicó y Deportivo Pasto quedaron sin opciones matemáticas de clasificar a la siguiente fase del campeonato, incluso si llegan a ganar los cinco juegos que le restan a cada uno.
El panorama para estos clubes se volvió definitivo tras la última jornada, ya que ninguno de los tres puede alcanzar el umbral de puntos necesario para entrar entre los ocho primeros (30). Con 15 unidades en disputa, los Aseguradores suman 11 puntos, mientras que Chicó y Pasto tienen 12, cifras que los dejan fuera de toda posibilidad.
En el caso de La Equidad, su temporada ha sido muy lejos de las expectativas. El equipo bogotano no ha podido encontrar regularidad ni contundencia, y marcha en el fondo de la tabla, tal como terminó en el primer semestre; en consecuencia, en 2026 luchará por no descender.
Deportivo Pasto tampoco logró consolidar un proyecto competitivo. Las dificultades para sumar fuera de casa y la falta de gol fueron factores determinantes para que el cuadro nariñense se quedara sin chances a falta de cinco fechas. El equipo busca técnico.
Boyacá Chicó completa el trío de eliminados, con una campaña marcada por la inestabilidad. A pesar de algunos buenos partidos, las derrotas consecutivas lo condenaron a una eliminación temprana. Su reto, de la mano de Flabio Torres, será sumar puntos para evitar complicaciones con el descenso.
Aunque todavía quedan cinco jornadas por jugar, el foco de estos tres equipos ya cambia. Tanto Chicó como Pasto y La Equidad deberán empezar a pensar en la próxima temporada, en reforzarse y en recuperar el terreno perdido en este segundo semestre.
Equipos clasificados a cuadrangulares de la Liga Betplay
En la parte alta, el único clasificado a cuadrangulares semifinales es Atlético Bucaramanga con 30 puntos; próximos a asegurarse en la siguiente ronda están Junior (28), Fortaleza (28) e Independiente Medellín (27).
