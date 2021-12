Tres errores de Millonarios que lo tienen al borde de la eliminación

Millonarios pasa por un complicado momento deportivo. El cuadro 'Embajador' no levanta cabeza y se encuentra con un panorama muy difícil en busca del objetivo que es clasificar a la gran final del fútbol colombiano.

La escuadra 'Embajadora' no cuenta con la claridad necesaria para conseguir los puntos que lo pongan puntero del torneo. Frente a Tolima en los dos partidos tuvo fallo claves que lo ponen contra las cuerdas.

Estos son los tres errores que tienen a Millonarios al borde de la eliminación:

NO HAY UN ARQUERO DE NIVEL

"Dame un buen arquero y les gano el campeonato", decía el médico Gabriel Ochoa Uribe. Una frase que se hizo popular en el entorno del fútbol a medida de que el tiempo pasaba. Pues hoy en día sigue siendo cada vez más fuerte y define el mal presente de Millos.

El 'Embajador' no ha encontrado el hombre ideal para esta posición. Ni Christian Vargas, Juan Moreno o Esteban Ruiz son los arqueros con el renombre que necesita un club como el azul.

FALTA DE CONCENTRACIÓN DEFENSIVA

Si no es porque hacen un penal infantil, es porque el arquero no está en nivel o la defensa se equivoca saliendo, marcando, etc. Este aspecto es clave si se quiere ganar un título. Port momentos el azul se ve bien parado en la última línea, pero la desconcentración no falta en los momentos más importantes de los encuentros.

Bien lo decía Carlos Salvador Bilardo: "Hay que estar concentrado siempre, más de los 90 minutos porque puede haber una expulsión luego de terminar el juego".

EXPULSIONES INFANTILES

Desde el semestre anterior, y en instancias finales, Millonarios sufre esta pena. En su momento fue 'Chicho' Arango previo a la gran final, ahora en estos cuadrangulares los hombres que han pasado por este tormento son Macalister Silva y Emerson Rodríguez, ambos que se perdieron un juego clave.

Los capitalinos son terceros en el grupo B con 5 puntos y una diferencia de 2.