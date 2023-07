Tres frases de Autuori que habrían generado su salida de Nacional

La salida de Paulo Autuori de Atlético Nacional se confirmó este jueves 6 de julio mediante un comunicado oficial por parte del club, y pese a que se explica que fue el técnico quien tomó la decisión de marcharse, es inocultable que la relación entre el DT y los hinchas no era la mejor; además, tuvo algunas declaraciones que no cayeron bien.

Las declaraciones en mención sobre todo fueron las generadas tras perder la final de la Liga Betplay del primer semestre de 2023 ante Millonarios, en donde hubo confusión en los cambios que se realizaron durante el partido de vuelta y quedó en 'tela de juicio' su autoridad sobre el plantel.

Vea también: Atlético Nacional confirmó al técnico para el partido ante Millonarios del fin de semana

Declaraciones de Paulo Autuori, extécnico de Nacional

La primera de las afirmaciones del DT, que no cayeron bien entre los aficionados fue cuando se le inquietó por haber salido subcampeón, apuntando que "por perder una final no tengo que pedir disculpas, para nada. Yo le tengo respeto a todos y el respeto no se ve cuando se gana o cuando se pierde, es en el día a día".

Asimismo, su explicación ante las modificaciones en la final de vuelta lo dejó mal parado, teniendo en cuenta que acuso que "en los cambios hubo un error grave, no sé decir de quién fue, mío no fue. La idea de quién iba a salir estaba muy clara, incluso anotada".

Entre tanto, y en un tono menos suave, pero comparando la forma en que perdió la final frente a Millonarios y sacando a relucir los logros del equipo, Autuori dijo que "nadie habla de los penales. Se han perdido mundiales por penales. Se ha ganado un título iniciando el semestre, se ha llegado a octavos de Libertadores, y se llegó a la final que se perdió por penales, donde puede pasar cualquier cosa".

Le puede interesar: Atlético Nacional: tres razones que explicarían la sorpresiva salida de Paulo Autuori

De tal forma, y pese a que las declaraciones no fueron causal directo de su salida, sí está claro que no cayeron bien, y que hubo varias críticas para el entrenador, sobre todo luego de perder la final contra Millonarios en 2023-1.