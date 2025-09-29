Tres grandes complicados para meterse a los ocho: Cali, América y Millonarios sacan calculadora

El Cali con más vida, Millonarios y América contra las cuerdas

La fecha 13 dejó a los tres equipos fuera de los ocho, con el Cali más cerca que los otros dos, las cuentas no son tan sencillas para ninguno, necesitan un muy buen rendimiento y que por otro lado los de arriba sigan perdiendo puntos o sigan quitándoselos entre ellos.

El Cali está décimo

El que está más cerca es el equipo verde, los azucareros en este momento están décimos a solo 2 puntos del octavo y 3 del sexto, con 18 puntos todavía en juego el equipo que dirige Alberto Gamero está más que metido en la pelea, sobre todo viendo los rivales que tiene, si bien el calendario es exigente prácticamente todos son rivales directos, por lo que en caso de conseguir victorias no solo estaría sumando sino que le estaría quitando puntos a equipos con los que pelea el puesto. Asumiendo que el número mágico para clasificar sean 30 (todo parece indicar que serán poco menos de 30 puntos) el Deportivo Cali necesita hacer 13 de 18 puntos, lo que traduce ganar 4, empatar uno y darse el lujo de perder únicamente un partido.

Millonarios y América están en la misma situación

Tanto embajadores como diablos rojos tienen 14 puntos en este momento, un rendimiento realmente bajo para lo que se espera de los dos equipos, 14 puntos en 13 fechas es de verdad preocupante y la situación no mejor si se sueña con clasificar a los ocho mejores. Si bien América tiene mejor diferencia de gol la situación de los dos es la misma, con 14 puntos y 18 disponibles los dos equipos deberían sumar 16 de los 18 puntos para hacer los 30 que suelen ser los necesarios para clasificar. 16 puntos de 18 disponibles es un rendimiento prácticamente perfecto, ganar 5 y empatar 1, sin permitirse ninguna derrota, además teniendo en cuenta que aún queda pendiente el partido entre ambos, posiblemente uno elimine casi que del todo al otro. Millonarios tiene un calendario mucho más complicado que América, mientras los azules enfrentarán casi que a todos los rivales directos, el conjunto americano se verá las caras con equipos que están en la parte baja de la tabla de posiciones.