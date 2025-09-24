Tres opciones internacionales para dirigir a Santa Fe si Bava sale del equipo

Santa Fe en busca de técnico internacional

Independiente Santa Fe se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador y en ese panorama, tres técnicos uruguayos empiezan a sonar con fuerza. Se trata de entrenadores que ya conocen el fútbol colombiano o que han mostrado interés en trabajar en el FPC, lo que les da un valor agregado. La dirigencia cardenal analiza estas alternativas, teniendo en cuenta la necesidad de contar con un técnico de experiencia que pueda asumir el reto de un equipo grande.

El primero en la lista es Vicente Sánchez, quien fue campeón con Cruz Azul de México en la Liga de Campeones de la Concacaf. Actualmente reside en Colombia con su familia y recientemente sostuvo reuniones con directivos de Atlético Nacional para analizar posibilidades de reemplazar a Javier Gandolfi. Además, en su momento también fue candidato para llegar al América de Cali. Esta cercanía con el medio y su disponibilidad inmediata lo convierten en un nombre atractivo para Santa Fe.

Otro que podría entrar en el radar es Jorge Da Silva, ídolo de América de Cali, con quien ya tuvo dos ciclos como entrenador. El ‘Polilla’ conoce de primera mano la presión que significa estar al frente de un club grande en Colombia y se encuentra libre para escuchar propuestas. Finalmente, aparece Pablo Repetto, radicado en Medellín y con un amplio recorrido internacional. Fue campeón en varias oportunidades con Liga de Quito y más recientemente con Nacional de Montevideo. Además, se le reconoce haber sido parte de la base del equipo que logró el doblete con Efraín Juárez, lo que refuerza su perfil competitivo para un club como Santa Fe.