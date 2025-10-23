Actualizado:
Jue, 23/10/2025 - 17:14
Tres regresos y cuatro bajas en Junior para visitar a América
Junior intentará sumar para ganar el punto invisible en los cuadrangulares.
Junior de Barranquilla afrontará un nuevo desafío en la Liga BetPlay visitando este viernes 24 de octubre a América de Cali en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira en partido válido por la fecha 17.
El equipo 'rojiblanco' afrontará el compromiso con el objetivo de sacar un buen resultado para mantenerse en la lucha por ocupar una de la dos primeras casillas del certamen y ganarse la ventaja deportiva para los cuadrangulares.
Actualmente, Junior es tercero de la Liga BetPlay con 31 puntos, pero con una diferencia de +11 en cuantos a los goles marcados en condición de local y visitante. Bucaramanga es líder con 31 unidades y +14 en la diferencia de gol.
La segunda casilla es de Medellín con 31 puntos y +12 en la diferencia de gol.
Cuatro bajas en Junior para visitar a América
Para visita a América de Cali, el entrenador Alfredo Arias tomó la decisión de no incluir en la lista de viajeros a cuatro jugadores que han sido titulares en los últimos compromisos.
Se trata del lateral izquierdo Yeison Suárez, el mediocampista Didier Moreno y el extremo ofensivo José Enamorado. La ausencia de estos futbolista es por motivo técnico.
Tampoco fue tenido en cuenta Daniel Rivera, pero por sanción.
Tres novedades en Junior Vs América
Por otro lado, Junior tendrá tres novedades en la lista de jugadores convocados para visitar a América de Cali.
Se trata del defensa central Jermein Zidane Peña y los mediocampistas Fabián Ángel y Harold Rivera.
Fuente
Antena 2