Tres regresos y cuatro bajas en Junior para visitar a América

Junior de Barranquilla afrontará un nuevo desafío en la Liga BetPlay visitando este viernes 24 de octubre a América de Cali en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira en partido válido por la fecha 17.

El equipo 'rojiblanco' afrontará el compromiso con el objetivo de sacar un buen resultado para mantenerse en la lucha por ocupar una de la dos primeras casillas del certamen y ganarse la ventaja deportiva para los cuadrangulares.

Actualmente, Junior es tercero de la Liga BetPlay con 31 puntos, pero con una diferencia de +11 en cuantos a los goles marcados en condición de local y visitante. Bucaramanga es líder con 31 unidades y +14 en la diferencia de gol.

La segunda casilla es de Medellín con 31 puntos y +12 en la diferencia de gol.