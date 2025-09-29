Tres técnicos con opción de dirigir al Pasto: son viejos conocidos en el FPC

Deportivo Pasto, en medio de una crisis deportiva y administrativa, se quedó sin entrenador tras la salida de Camilo Ayala, pero desde ya trabajan para encontrar su reemplazo, más sabiendo que necesitan recuperar puntos en la tabla de posiciones.

Por eso, los rumores no se hicieron esperar y ya se conocieron los primeros tres nombres que generaron un poco de polémica.

Bien, pues el primer candidato sería Arturo Reyes, quien se encuentra actualmente sin equipo tras su reciente salida del Sport Boys.

Arturo ya dirigió equipos del FPC como Junior y Barranquilla FC. Su última vez en la Liga Betplay fue el 30 de septiembre del 2024, cuando salió del conjunto 'tiburón'.