Cargando contenido

Pasto y balón de la Liga Betplay
Pasto y balón de la Liga Betplay
Antena 2
Liga Betplay
Actualizado:
Lun, 29/09/2025 - 10:14

Tres técnicos con opción de dirigir al Pasto: son viejos conocidos en el FPC

Se dieron a conocer los candidatos para dirigir al Deportivo Pasto.

Deportivo Pasto, en medio de una crisis deportiva y administrativa, se quedó sin entrenador tras la salida de Camilo Ayala, pero desde ya trabajan para encontrar su reemplazo, más sabiendo que necesitan recuperar puntos en la tabla de posiciones.

Por eso, los rumores no se hicieron esperar y ya se conocieron los primeros tres nombres que generaron un poco de polémica.

Vea también: Junior fue superior y le ganó al Pasto en el Metropolitano

Bien, pues el primer candidato sería Arturo Reyes, quien se encuentra actualmente sin equipo tras su reciente salida del Sport Boys.

Arturo ya dirigió equipos del FPC como Junior y Barranquilla FC. Su última vez en la Liga Betplay fue el 30 de septiembre del 2024, cuando salió del conjunto 'tiburón'.

Lea también
Image
Camilo Ayala se despide de Pasto

Ayala reveló la razón por la que dejó Pasto tras escándalo de apuestas

Ver más

La segunda opción es Alexis García. El entrenador de Quibdó salió del Unión Magdalena a inicios de este segundo semestre, pero es importante tener en cuenta que conoce muy bien a Pasto, pues estuvo en el banquillo de este equipo en 2019; allí dirigió 49 partidos.

Y finalmente entre las opciones está César Farías, el venezolano que ha generado mucha polémica en el fútbol del continente por su actitud con jugadores y periodistas.

Le puede interesar: En Junior aceptan preocupación para enfrentar a Deportivo Pasto

Farías salió de Junior en junio de 2025 y desde entonces no ha encontrado equipo. También dirigió otros equipos en Colombia como América y Águilas.

Otras noticias

QUÉ HARÁ AMÉRICA CON HOLGADO
Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Deportivo Pasto

Deportivo Pasto

Imagen
Alexis García

Alexis García

Imagen
Arturo Reyes, técnico interino de la Selección Colombia

Arturo Reyes

Imagen
César Farías

César Farías

Cargando más contenidos

Fin del contenido