Tres técnicos con opción de dirigir al Pasto: son viejos conocidos en el FPC
Se dieron a conocer los candidatos para dirigir al Deportivo Pasto.
Deportivo Pasto, en medio de una crisis deportiva y administrativa, se quedó sin entrenador tras la salida de Camilo Ayala, pero desde ya trabajan para encontrar su reemplazo, más sabiendo que necesitan recuperar puntos en la tabla de posiciones.
Por eso, los rumores no se hicieron esperar y ya se conocieron los primeros tres nombres que generaron un poco de polémica.
Bien, pues el primer candidato sería Arturo Reyes, quien se encuentra actualmente sin equipo tras su reciente salida del Sport Boys.
Arturo ya dirigió equipos del FPC como Junior y Barranquilla FC. Su última vez en la Liga Betplay fue el 30 de septiembre del 2024, cuando salió del conjunto 'tiburón'.
La segunda opción es Alexis García. El entrenador de Quibdó salió del Unión Magdalena a inicios de este segundo semestre, pero es importante tener en cuenta que conoce muy bien a Pasto, pues estuvo en el banquillo de este equipo en 2019; allí dirigió 49 partidos.
Y finalmente entre las opciones está César Farías, el venezolano que ha generado mucha polémica en el fútbol del continente por su actitud con jugadores y periodistas.
Farías salió de Junior en junio de 2025 y desde entonces no ha encontrado equipo. También dirigió otros equipos en Colombia como América y Águilas.
