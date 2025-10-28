Actualizado:
Mar, 28/10/2025 - 11:08
Tres técnicos que llegarían a Santa Fe: hay un viejo conocido
Estas serían las tres opciones de Santa Fe para el puesto de director técnico.
Independiente Santa Fe no vive su mejor momento después de ser campeón del primer semestre en la liga Betplay, el equipo que vio como su entrenador, Jorge Bava, salía a mitad de semestre decidió confiar en "Pacho" López, entrenador interino que había tenido buenos resultados, sin embargo, la buena racha se acabó y ahora si saldrán en la búsqueda de un nuevo entrenador.
Hay tres candidatos
Ni bien se conoce la información de que van a buscar entrenador ya empiezan a salir nombres, rumores y suposiciones sobre quien podrá ser el nuevo entrenador del equipo cardenal. Pues es precisamente Carlos Antonio Vélez quien filtró tres de las posibilidades que maneja el conjunto el cardenal.
En la lista de candidatos todos son extranjeros, el primero que menciona y del que más se ha hablado en las últimas horas es de Peirano, quien ya fue entrenador de Santa Fe y acaba de salir de Nacional de Uruguay por lo que está libre para poder negociar, la segunda y tercera opción no las dio con nombre pero si con nacionalidad lo que abre la posibilidad a muchas especulaciones, dijo que son un uruguayo y un argentino, el segundo que "conoce muy bien el medio" y el primero que "triunfó en la vecindad".
Les adelanto… @SantaFe exploraría el regreso de Peirano.. en lista además un Argentino q triunfó en la vecindad y un Uruguayo q conoce el medio muy bien… pero por ahora y hasta q no se esclarezca si se clasifican o no.. seguiría Pacho!— Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) October 28, 2025
Santa Fe a pelear por los ocho
Mientras se resuelve la situación del entrenador el conjunto cardenal tiene que concentrarse en lo que será el final del todos contra todos en donde necesita victorias con urgencia para recuperar su lugar entre los ocho mejores. El conjunto cardenal tiene pendiente todavía enfrentar a Junior en Barranquilla y a Deportivo Cali y Alianza en Bogotá, tres partidos complicados en los que necesita sumar casi que todos los puntos para clasificar.
Fuente
Antena 2