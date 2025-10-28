Tres técnicos que llegarían a Santa Fe: hay un viejo conocido

Hay tres candidatos

Ni bien se conoce la información de que van a buscar entrenador ya empiezan a salir nombres, rumores y suposiciones sobre quien podrá ser el nuevo entrenador del equipo cardenal. Pues es precisamente Carlos Antonio Vélez quien filtró tres de las posibilidades que maneja el conjunto el cardenal.

En la lista de candidatos todos son extranjeros, el primero que menciona y del que más se ha hablado en las últimas horas es de Peirano, quien ya fue entrenador de Santa Fe y acaba de salir de Nacional de Uruguay por lo que está libre para poder negociar, la segunda y tercera opción no las dio con nombre pero si con nacionalidad lo que abre la posibilidad a muchas especulaciones, dijo que son un uruguayo y un argentino, el segundo que "conoce muy bien el medio" y el primero que "triunfó en la vecindad".