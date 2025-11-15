Actualizado:
Tristeza en la Liga BetPlay; un histórico clásico del FPC no se volverá a jugar
Un anuncio oficial sorprendió a los hinchas del fútbol colombiano.
La presente edición de la Liga BetPlay ha definido los equipos que disputarán los cuadrangulares, instancia en la que ocho clubes buscarán en dos grupos distintos obtener su boleto a la final del certamen para luego pelear la estrella de Navidad en este 2025.
En uno de esos cuadrangulares se ubica el Deportes Tolima, conjunto histórico del fútbol colombiano que ha logrado tres títulos de liga y que en este segundo semestre del año va por su cuarta estrella, conjunto ‘pijao’ que mientras se alista para afrontar esa instancia del campeonato se enteró de una triste noticia.
Atlético Huila cambiará de nombre y acabará el ‘Clásico del Tolima Grande’
En las últimas horas se dio a conocer que el Atlético Huila, conjunto creado que actualmente juega en la Segunda División de Colombia, pero que ha logrado dos subcampeonatos en la máxima categoría, ha solicitado a la Dimayor un cambio de sede para el municipio de Yumbo (Valle del Cauca) al presentar serias dificultades para usar el Estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva.
Con esta solicitud, el equipo ‘opita’ no solo cambiaría de sede, sino que también de nombre, pues algunos reportes indican que el club se llamaría IDV Yumbo, provocando así la desaparición del Atlético Huila y poniendo fin al clásico con el Deportes Tolima.
Estadísticas del ‘Clásico del Tolima Grande’
De acuerdo con información del periodista Julián Capera, este tradicional partido en el fútbol colombiano se jugó en 112 oportunidades, dejando 57 triunfos para el Tolima, 22 para el Atlético Huila y se presentaron 33 empates.
Otros datos arrojados por el periodista aseguran que este clásico se jugó en sedes distintas como Neiva, Ibagué, Bogotá, Armenia y Girardot, además, se destacan marcadores abultados en partidos protagonizados por estos dos equipos, como el Huila 4-7 Tolima en Neiva, el Huila 1-5 Tolima en Neiva, y el Tolima 1-5 Huila en Ibagué.
Fin del ‘Clásico del Tolima Grande’.— @JuanCapera27 (@juancapera27) November 14, 2025
-112 PJ.
-57 Tolima.
-22 Huila
-33 empates.
Jugaron en Neiva, Ibagué, Bogotá, Armenia y Girardot.
Destacados:
Cuadrangular en 2009-II
Cuartos en 2015-I.
Huila 4-7 Tolima en Neiva.
Huila 1-5 Tolima en Neiva.
Tolima 1-5 Huila en Ibagué. pic.twitter.com/rzV3Qu4QJ6
